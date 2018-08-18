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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9656965796589659

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 168
1. Не вище 900
17%
28
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
19
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 09:27

  vladimir07 написав:
  Zebra написав:Если разбомбят пол Киева, как Алеппо, конечно цены будут высокими на жилье в послевоенное время, т.к. людям нужно будет где-то жить, матрацы в Киеве жирные. Если же сильно не разбомбят -50% это в лучшем случае, потому что будет привязка к средней зарплате, средней стоимости аренды.


Запас ракет уже минимальный, ПВО работает.
Может не надо сценарии "мы все умрем" выдумывать ?

Пока что Буча принимает на себя удар который предназначали столице
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 09:45

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  vladimir07 написав:Запас ракет уже минимальный, ПВО работает
их авиация ещё толком не начинала ничего бомбить а запасы на исходе у пехоты. Следующая фаза войны может быть с воздуха без наземных операций.

А смисл?
Що це дасть в плані: денацифікації та демілітаризації, визнання ОРДЛО в межах двох областей та Крима в складі РФ?


забудьте за ордло і руцкій крим

це - УКРАЇНА!
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 09:47

  flyman написав:А смисл?

А який смисл у агресії? Тільки шиза.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 09:51

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  vladimir07 написав:Запас ракет уже минимальный, ПВО работает
их авиация ещё толком не начинала ничего бомбить а запасы на исходе у пехоты. Следующая фаза войны может быть с воздуха без наземных операций.

А смисл?
Що це дасть в плані: денацифікації та демілітаризації, визнання ОРДЛО в межах двох областей та Крима в складі РФ?

Смысл и путлер это из разных планет
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

питання по нерухомості - як там сертифікати нвера? це ж тупо форс-мажор.

вони повертають грощі?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 14:37

  vitaliian написав:Пока что Буча принимает на себя удар который предназначали столице


Страшно, но все так и есть. А еще Харьков, Чернигов, Сумы.
Намд Черниговщиной сбит штурмовик, пилот пойман.

https://www.facebook.com/kommander.nord ... 78273/?t=0
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 15:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а смисл в тому єс? не всі готові покинути рідні місця, друзів, друзів дітей, щоб неясно чим займатися в польщі. якщо ти один без сім'ї і друзів то хіба що...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 16:03

  change_pm написав:питання по нерухомості - як там сертифікати нвера? це ж тупо форс-мажор.

вони повертають грощі?

что за сертификаты?
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 16:03

  vitaliian написав:Пока что Буча принимает на себя удар который предназначали столице

скажіть, чи можливо зараз вибратись в бучі?
яка там обстановка?
це наше місто чи загарбників?
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 16:12

  DmitryK написав:а смисл в тому єс? не всі готові покинути рідні місця, друзів, друзів дітей, щоб неясно чим займатися в польщі. якщо ти один без сім'ї і друзів то хіба що...

це якщо в тебе ще є ... виділене вище...

а якщо твій єдиний дім / квартиру розфигачило, як в ... (самі можете перелічити)

то ти в Києв поїдеш? ніт!

зи. ви вже під ракетним ударом були? в підвал бігали?

якщо ні - щастлива людина, якщо так - будете триматись від орків якнайдалі...
change_pm
 
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