Вона як у "Весілля в Малинівці", я вже збився рахувати скільки разів і хто її звільняв і від кого.
Я от не розумію постановки питання "наше місто", а чиє воно, як не наше?
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Додано: Суб 05 бер, 2022 17:17
Наше місто.
Вона як у "Весілля в Малинівці", я вже збився рахувати скільки разів і хто її звільняв і від кого.
Я от не розумію постановки питання "наше місто", а чиє воно, як не наше?
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Додано: Суб 05 бер, 2022 20:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не хочу займатися з вами буквоєдством
головне ви зрозуміли моє питання
Додано: Нед 06 бер, 2022 11:09
саме в києві поки що руйнування житлового фонду невеликі.
Додано: Нед 06 бер, 2022 11:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кто из форумчан уехал за границу? Как обустроили?
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