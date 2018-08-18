Вона як у "Весілля в Малинівці", я вже збився рахувати скільки разів і хто її звільняв і від кого.
Я от не розумію постановки питання "наше місто", а чиє воно, як не наше?
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Додано: Суб 05 бер, 2022 17:17
Наше місто.
Вона як у "Весілля в Малинівці", я вже збився рахувати скільки разів і хто її звільняв і від кого.
Я от не розумію постановки питання "наше місто", а чиє воно, як не наше?
Додано: Суб 05 бер, 2022 20:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не хочу займатися з вами буквоєдством
головне ви зрозуміли моє питання
Додано: Нед 06 бер, 2022 11:09
саме в києві поки що руйнування житлового фонду невеликі.
Додано: Нед 06 бер, 2022 11:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кто из форумчан уехал за границу? Как обустроили?
Додано: Нед 06 бер, 2022 12:47
Київ поза досяжністю арти, плюс якесь ПВО працює.
Бучу/Гостомель/Ірпінь, боюсь, щоб перетворять в руїни, як і Бородянку.
Арестовичи розказують, що вони знали про план (ЧАЕС->Гостомель->Київ) півроку тому. Скотиняки, могли попередити населення.
Додано: Нед 06 бер, 2022 13:18
Флай, ніхто нічого на 100% не знав.
Навіть подивись на кримський перешийок.
Якби знали могли б повністю навіть дороги замінувати і зробити оборону як на Донбасі де орки нічого не можуть зробити.
Додано: Нед 06 бер, 2022 13:20
З того, що бачила: з біля 100 людей( в т.ч. діти) притулку не просив ніхто. В основній масі люди їхали до родичів- знайомих, або на роботу і війна дістала по дорозі. Було буквально 3 людини в Ополі і 2-3 ще десь, що відразу звернулися до волонтерів, бо не мали, де жити і грошей. На самому кордоні допомоги з житлом не просив ніхто. Польській прикордонник пропонував декілька разів. Перетинали кордон, типу, по безвізу, а не як біженці
Додано: Нед 06 бер, 2022 13:25
Арестовичи розказують, що вони знали про план (ЧАЕС->Гостомель->Київ) півроку тому. Скотиняки, могли попередити населення.[/quote]
Може це зараз не доречно.....Але я ,особисто,не пробачу Зеленському його вислів.....про шашлики.....треба було готуватися,ще тоді,і люди які хотіли би виїхати, вже би виїхали.....а так зараз просимо у орків про гуманітарні коридори.....особисто Маріуполь....
Востаннє редагувалось komant733 в Нед 06 бер, 2022 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 бер, 2022 13:28
Київ поза досяжністю арти, плюс якесь ПВО працює.
Бучу/Гостомель/Ірпінь, боюсь, щоб перетворять в руїни, як і Бородянку.
Арестовичи розказують, що вони знали про план (ЧАЕС->Гостомель->Київ) півроку тому. Скотиняки, могли попередити населення.[/quote]
Ви думаєте, що якби знали люди, то що? Я вам скажу: що- нічого. 24-25 коли вже бомбили і наше ппо відстрілювали, люди сиділи рівно на жопі. В мене на роботі навіть видали наказ: не покидати Київ!!!! Нормальні люди????
Додано: Нед 06 бер, 2022 13:32
Може це зараз не доречно.....Але я ,особисто,не пробачу Зеленському його вислів.....про шашлики.....треба було готуватися,ще тоді,і люди які хотіли би виїхати, вже би виїхали.....а так зараз просимо у орків про гуманітарні коридори.....[/quote]
Знову Зеля всрався. Ви виїхали? Коли? Велика кількість ще 15 виїхала, бо обіцяли 16.02 наступ. В мене сусіди з 15.02 сидять в Египті. Інші,- у Львові, ІФ, Чернівцях. При чому тут Зеля? Краще питайте де Барига і всі інші олигарфени
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