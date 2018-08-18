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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9658965996609661>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 168
1. Не вище 900
17%
28
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
19
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 17:17

Наше місто.

  Nemk написав:
  vitaliian написав:Пока что Буча принимает на себя удар который предназначали столице

скажіть, чи можливо зараз вибратись в бучі?
яка там обстановка?
це наше місто чи загарбників?

Вона як у "Весілля в Малинівці", я вже збився рахувати скільки разів і хто її звільняв і від кого.

Я от не розумію постановки питання "наше місто", а чиє воно, як не наше?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

не хочу займатися з вами буквоєдством
головне ви зрозуміли моє питання
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 11:09

  change_pm написав:
  DmitryK написав:а смисл в тому єс? не всі готові покинути рідні місця, друзів, друзів дітей, щоб неясно чим займатися в польщі. якщо ти один без сім'ї і друзів то хіба що...

це якщо в тебе ще є ... виділене вище...

а якщо твій єдиний дім / квартиру розфигачило, як в ... (самі можете перелічити)

то ти в Києв поїдеш? ніт!

зи. ви вже під ракетним ударом були? в підвал бігали?

якщо ні - щастлива людина, якщо так - будете триматись від орків якнайдалі...

саме в києві поки що руйнування житлового фонду невеликі.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 11:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто из форумчан уехал за границу? Как обустроили?
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 12:47

  DmitryK написав:
  change_pm написав:
  DmitryK написав:а смисл в тому єс? не всі готові покинути рідні місця, друзів, друзів дітей, щоб неясно чим займатися в польщі. якщо ти один без сім'ї і друзів то хіба що...

це якщо в тебе ще є ... виділене вище...

а якщо твій єдиний дім / квартиру розфигачило, як в ... (самі можете перелічити)

то ти в Києв поїдеш? ніт!

зи. ви вже під ракетним ударом були? в підвал бігали?

якщо ні - щастлива людина, якщо так - будете триматись від орків якнайдалі...

саме в києві поки що руйнування житлового фонду невеликі.

Київ поза досяжністю арти, плюс якесь ПВО працює.

Бучу/Гостомель/Ірпінь, боюсь, щоб перетворять в руїни, як і Бородянку.

Арестовичи розказують, що вони знали про план (ЧАЕС->Гостомель->Київ) півроку тому. Скотиняки, могли попередити населення.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:18

  flyman написав:Київ поза досяжністю арти, плюс якесь ПВО працює.

Бучу/Гостомель/Ірпінь, боюсь, щоб перетворять в руїни, як і Бородянку.

Арестовичи розказують, що вони знали про план (ЧАЕС->Гостомель->Київ) півроку тому. Скотиняки, могли попередити населення.


Флай, ніхто нічого на 100% не знав.
Навіть подивись на кримський перешийок.
Якби знали могли б повністю навіть дороги замінувати і зробити оборону як на Донбасі де орки нічого не можуть зробити.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:20

  Nemk написав:Кто из форумчан уехал за границу? Как обустроили?

З того, що бачила: з біля 100 людей( в т.ч. діти) притулку не просив ніхто. В основній масі люди їхали до родичів- знайомих, або на роботу і війна дістала по дорозі. Було буквально 3 людини в Ополі і 2-3 ще десь, що відразу звернулися до волонтерів, бо не мали, де жити і грошей. На самому кордоні допомоги з житлом не просив ніхто. Польській прикордонник пропонував декілька разів. Перетинали кордон, типу, по безвізу, а не як біженці
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:25

Арестовичи розказують, що вони знали про план (ЧАЕС->Гостомель->Київ) півроку тому. Скотиняки, могли попередити населення.[/quote]




Може це зараз не доречно.....Але я ,особисто,не пробачу Зеленському його вислів.....про шашлики.....треба було готуватися,ще тоді,і люди які хотіли би виїхати, вже би виїхали.....а так зараз просимо у орків про гуманітарні коридори.....особисто Маріуполь....
Востаннє редагувалось komant733 в Нед 06 бер, 2022 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:28

  flyman написав:
  DmitryK написав:[quote="5407993:change_pm"

це якщо в тебе ще є ... виділене вище...

а якщо твій єдиний дім / квартиру розфигачило, як в ... (самі можете перелічити)

то ти в Києв поїдеш? ніт!

зи. ви вже під ракетним ударом були? в підвал бігали?

якщо ні - щастлива людина, якщо так - будете триматись від орків якнайдалі...

Київ поза досяжністю арти, плюс якесь ПВО працює.

Бучу/Гостомель/Ірпінь, боюсь, щоб перетворять в руїни, як і Бородянку.

Арестовичи розказують, що вони знали про план (ЧАЕС->Гостомель->Київ) півроку тому. Скотиняки, могли попередити населення.[/quote]
Ви думаєте, що якби знали люди, то що? Я вам скажу: що- нічого. 24-25 коли вже бомбили і наше ппо відстрілювали, люди сиділи рівно на жопі. В мене на роботі навіть видали наказ: не покидати Київ!!!! Нормальні люди????
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:32

  komant733 написав:Арестовичи розказують, що вони знали про план (ЧАЕС->Гостомель->Київ) півроку тому. Скотиняки, могли попередити населення.





Може це зараз не доречно.....Але я ,особисто,не пробачу Зеленському його вислів.....про шашлики.....треба було готуватися,ще тоді,і люди які хотіли би виїхати, вже би виїхали.....а так зараз просимо у орків про гуманітарні коридори.....[/quote]
Знову Зеля всрався. Ви виїхали? Коли? Велика кількість ще 15 виїхала, бо обіцяли 16.02 наступ. В мене сусіди з 15.02 сидять в Египті. Інші,- у Львові, ІФ, Чернівцях. При чому тут Зеля? Краще питайте де Барига і всі інші олигарфени
Wisznia2021
 
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