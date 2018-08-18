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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9658965996609661

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 168
1. Не вище 900
17%
28
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
19
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:35

  Хомякоид написав:
  flyman написав:Київ поза досяжністю арти, плюс якесь ПВО працює.

Бучу/Гостомель/Ірпінь, боюсь, щоб перетворять в руїни, як і Бородянку.

Арестовичи розказують, що вони знали про план (ЧАЕС->Гостомель->Київ) півроку тому. Скотиняки, могли попередити населення.


Флай, ніхто нічого на 100% не знав.
Навіть подивись на кримський перешийок.
Якби знали могли б повністю навіть дороги замінувати і зробити оборону як на Донбасі де орки нічого не можуть зробити.

та понятно, що тре було дороги робити
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:43

  flyman написав:
  Хомякоид написав:
  flyman написав:Київ поза досяжністю арти, плюс якесь ПВО працює.

Бучу/Гостомель/Ірпінь, боюсь, щоб перетворять в руїни, як і Бородянку.

Арестовичи розказують, що вони знали про план (ЧАЕС->Гостомель->Київ) півроку тому. Скотиняки, могли попередити населення.


Флай, ніхто нічого на 100% не знав.
Навіть подивись на кримський перешийок.
Якби знали могли б повністю навіть дороги замінувати і зробити оборону як на Донбасі де орки нічого не можуть зробити.

та понятно, що тре було дороги робити

До речі, про дороги, десь від Житомира до Луцька- думала, що я в Європі, такі дороги. Навіть, з сонячними батареями на перехрестях. Про всякі " острови безпеки" і не кажу вже. Зеля, молодець, зумів об'єднати вокруг України весь світ, зумів говорити з ними " своїми словами", а не " добираючі слова" по протоколу. І нє пустозвон: вєра, мова, томом, партія, ленін
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:53

Знову Зеля всрався. Ви виїхали? Коли? Велика кількість ще 15 виїхала, бо обіцяли 16.02 наступ. В мене сусіди з 15.02 сидять в Египті. Інші,- у Львові, ІФ, Чернівцях. При чому тут Зеля? Краще питайте де Барига і всі інші олигарфени[/quote]


Я не виїхав...
Вивозив родину в район Вінниці.....середня швидкість дорогою 16 км.година.....
При чому Зеля?чому не заміновано підходи?чому ТІЛЬКИ зараз почали підготовку до оборони? Протитанкові їжаки ЧОМУ ТІЛЬКИ ЗАРАЗ ПОЧАЛИ ВАРИТИ?БРОНІКІ де?
Ця війна відкрила багато питань до президента.....
За що поважаю?ТАК ВІН ДІЙСНО В КИЄВІ І дійсно кєрує обороною....
Час нас розсудить.....
komant733
 
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