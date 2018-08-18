RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9658965996609661>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 168
1. Не вище 900
17%
28
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
19
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 17:17

Наше місто.

  Nemk написав:
  vitaliian написав:Пока что Буча принимает на себя удар который предназначали столице

скажіть, чи можливо зараз вибратись в бучі?
яка там обстановка?
це наше місто чи загарбників?

Вона як у "Весілля в Малинівці", я вже збився рахувати скільки разів і хто її звільняв і від кого.

Я от не розумію постановки питання "наше місто", а чиє воно, як не наше?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28699
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1402 раз.
Подякували: 2489 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

не хочу займатися з вами буквоєдством
головне ви зрозуміли моє питання
Nemk
 
Повідомлень: 6
З нами з: 05.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 11:09

  change_pm написав:
  DmitryK написав:а смисл в тому єс? не всі готові покинути рідні місця, друзів, друзів дітей, щоб неясно чим займатися в польщі. якщо ти один без сім'ї і друзів то хіба що...

це якщо в тебе ще є ... виділене вище...

а якщо твій єдиний дім / квартиру розфигачило, як в ... (самі можете перелічити)

то ти в Києв поїдеш? ніт!

зи. ви вже під ракетним ударом були? в підвал бігали?

якщо ні - щастлива людина, якщо так - будете триматись від орків якнайдалі...

саме в києві поки що руйнування житлового фонду невеликі.
DmitryK
 
Повідомлень: 908
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 11:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто из форумчан уехал за границу? Как обустроили?
Nemk
 
Повідомлень: 6
З нами з: 05.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 12:47

  DmitryK написав:
  change_pm написав:
  DmitryK написав:а смисл в тому єс? не всі готові покинути рідні місця, друзів, друзів дітей, щоб неясно чим займатися в польщі. якщо ти один без сім'ї і друзів то хіба що...

це якщо в тебе ще є ... виділене вище...

а якщо твій єдиний дім / квартиру розфигачило, як в ... (самі можете перелічити)

то ти в Києв поїдеш? ніт!

зи. ви вже під ракетним ударом були? в підвал бігали?

якщо ні - щастлива людина, якщо так - будете триматись від орків якнайдалі...

саме в києві поки що руйнування житлового фонду невеликі.

Київ поза досяжністю арти, плюс якесь ПВО працює.

Бучу/Гостомель/Ірпінь, боюсь, щоб перетворять в руїни, як і Бородянку.

Арестовичи розказують, що вони знали про план (ЧАЕС->Гостомель->Київ) півроку тому. Скотиняки, могли попередити населення.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28699
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1402 раз.
Подякували: 2489 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:18

  flyman написав:Київ поза досяжністю арти, плюс якесь ПВО працює.

Бучу/Гостомель/Ірпінь, боюсь, щоб перетворять в руїни, як і Бородянку.

Арестовичи розказують, що вони знали про план (ЧАЕС->Гостомель->Київ) півроку тому. Скотиняки, могли попередити населення.


Флай, ніхто нічого на 100% не знав.
Навіть подивись на кримський перешийок.
Якби знали могли б повністю навіть дороги замінувати і зробити оборону як на Донбасі де орки нічого не можуть зробити.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1479
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2005 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:20

  Nemk написав:Кто из форумчан уехал за границу? Как обустроили?

З того, що бачила: з біля 100 людей( в т.ч. діти) притулку не просив ніхто. В основній масі люди їхали до родичів- знайомих, або на роботу і війна дістала по дорозі. Було буквально 3 людини в Ополі і 2-3 ще десь, що відразу звернулися до волонтерів, бо не мали, де жити і грошей. На самому кордоні допомоги з житлом не просив ніхто. Польській прикордонник пропонував декілька разів. Перетинали кордон, типу, по безвізу, а не як біженці
Wisznia2021
 
Повідомлень: 18
З нами з: 24.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:25

Арестовичи розказують, що вони знали про план (ЧАЕС->Гостомель->Київ) півроку тому. Скотиняки, могли попередити населення.[/quote]




Може це зараз не доречно.....Але я ,особисто,не пробачу Зеленському його вислів.....про шашлики.....треба було готуватися,ще тоді,і люди які хотіли би виїхати, вже би виїхали.....а так зараз просимо у орків про гуманітарні коридори.....особисто Маріуполь....
Востаннє редагувалось komant733 в Нед 06 бер, 2022 13:29, всього редагувалось 1 раз.
komant733
 
Повідомлень: 244
З нами з: 07.03.16
Подякував: 32 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:43

  flyman написав:
  Хомякоид написав:
  flyman написав:Київ поза досяжністю арти, плюс якесь ПВО працює.

Бучу/Гостомель/Ірпінь, боюсь, щоб перетворять в руїни, як і Бородянку.

Арестовичи розказують, що вони знали про план (ЧАЕС->Гостомель->Київ) півроку тому. Скотиняки, могли попередити населення.


Флай, ніхто нічого на 100% не знав.
Навіть подивись на кримський перешийок.
Якби знали могли б повністю навіть дороги замінувати і зробити оборону як на Донбасі де орки нічого не можуть зробити.

та понятно, що тре було дороги робити

До речі, про дороги, десь від Житомира до Луцька- думала, що я в Європі, такі дороги. Навіть, з сонячними батареями на перехрестях. Про всякі " острови безпеки" і не кажу вже. Зеля, молодець, зумів об'єднати вокруг України весь світ, зумів говорити з ними " своїми словами", а не " добираючі слова" по протоколу. І нє пустозвон: вєра, мова, томос, партія, ленін
Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Нед 06 бер, 2022 14:52, всього редагувалось 1 раз.
Wisznia2021
 
Повідомлень: 18
З нами з: 24.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 14:09

  Wisznia2021 написав:І нє пустозвон: вєра, мова, томом, партія, ленін

Ти дурна

Этот "пустозвон" поднял армию, которая сейчас воюет с агрессором
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6599
З нами з: 31.08.09
Подякував: 468 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 9658965996609661>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2184, 2185, 2186
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21850 5419507
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 бер, 2022 10:48
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
991 1671297
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 13:20
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33911
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.