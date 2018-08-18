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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 бер, 2022 14:51
pesikot написав: Wisznia2021 написав:
І нє пустозвон: вєра, мова, томом, партія, ленін
Ти дурна
Этот "пустозвон" поднял армию, которая сейчас воюет с агрессором
Ти дурний. Підняв- то мав би бути рівень Ізраїлю. А так,- трохи припідняв, щоб трохи не було видно всього того воровства
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Додано: Нед 06 бер, 2022 14:58
Швидко почистили
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Додано: Нед 06 бер, 2022 15:22
Wisznia2021 написав: pesikot написав: Wisznia2021 написав:
І нє пустозвон: вєра, мова, томом, партія, ленін
Ти дурна
Этот "пустозвон" поднял армию, которая сейчас воюет с агрессором
Ти дурний. Підняв- то мав би бути рівень Ізраїлю. А так,- трохи припідняв, щоб трохи не було видно всього того воровства
Трохи ?
Да что бы тебя вернуть в 2014 год и чтобы РФ пёрло, с таким же напором, как сейчас.
Когда железные каски, когда из 3-4 грузовиков собирали 1 двигающийся, когда собирали по знакомым деньги на экипировку мобилизованным
Воистину, идиоты не обучаемы в принципе.
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