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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9658965996609661

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 168
1. Не вище 900
17%
28
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
19
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 14:51

  pesikot написав:
  Wisznia2021 написав:І нє пустозвон: вєра, мова, томом, партія, ленін

Ти дурна

Этот "пустозвон" поднял армию, которая сейчас воюет с агрессором

Ти дурний. Підняв- то мав би бути рівень Ізраїлю. А так,- трохи припідняв, щоб трохи не було видно всього того воровства
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 14:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Швидко почистили
Wisznia2021
 
Повідомлень: 18
З нами з: 24.01.22
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 15:22

  Wisznia2021 написав:
  pesikot написав:
  Wisznia2021 написав:І нє пустозвон: вєра, мова, томом, партія, ленін

Ти дурна

Этот "пустозвон" поднял армию, которая сейчас воюет с агрессором

Ти дурний. Підняв- то мав би бути рівень Ізраїлю. А так,- трохи припідняв, щоб трохи не було видно всього того воровства

Трохи ?

Да что бы тебя вернуть в 2014 год и чтобы РФ пёрло, с таким же напором, как сейчас.
Когда железные каски, когда из 3-4 грузовиков собирали 1 двигающийся, когда собирали по знакомым деньги на экипировку мобилизованным

Воистину, идиоты не обучаемы в принципе.
pesikot
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