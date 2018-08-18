Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Nemk написав:Кто из форумчан уехал за границу? Как обустроили?
З того, що бачила: з біля 100 людей( в т.ч. діти) притулку не просив ніхто. В основній масі люди їхали до родичів- знайомих, або на роботу і війна дістала по дорозі. Було буквально 3 людини в Ополі і 2-3 ще десь, що відразу звернулися до волонтерів, бо не мали, де жити і грошей. На самому кордоні допомоги з житлом не просив ніхто. Польській прикордонник пропонував декілька разів. Перетинали кордон, типу, по безвізу, а не як біженці
Здається пан/пані Трайбека є московським агентом. Купив стояк круш в 2015/2016 роках на котловані, мав гроші та інфо що конфлікт затухає. Потім вийшов в в 2021/2021 коли все тількидорожало, але ніхто не думав що знов розвяжеться повномаштабна війна. Грошенятка вклав у маскву.
Також з продавцем Сержика не все зрозуміло. За два місяці до війни раптово робить небечений дисконт та продає нижче ринку, хоча все тількидорожчає та ціни пруть догору.
Контррозвідці СБУ після війни потрібно підвісити за тестикули всіх раптових продавців нерухомості перед повномаштабною війною.
Здається пан/пані Трайбека є московським агентом. Купив стояк круш в 2015/2016 роках на котловані, мав гроші та інфо що конфлікт затухає. Потім вийшов в в 2021/2021 коли все тількидорожало, але ніхто не думав що знов розвяжеться повномаштабна війна. Грошенятка вклав у маскву.
Також з продавцем Сержика не все зрозуміло. За два місяці до війни раптово робить небечений дисконт та продає нижче ринку, хоча все тількидорожчає та ціни пруть догору.
Контррозвідці СБУ після війни потрібно підвісити за тестикули всіх раптових продавців нерухомості перед повномаштабною війною.
може не тре шукати в темному приміщенні чорну кішку, якої нема