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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9657965896599660

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 168
1. Не вище 900
17%
28
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
19
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 17:17

Наше місто.

  Nemk написав:
  vitaliian написав:Пока что Буча принимает на себя удар который предназначали столице

скажіть, чи можливо зараз вибратись в бучі?
яка там обстановка?
це наше місто чи загарбників?

Вона як у "Весілля в Малинівці", я вже збився рахувати скільки разів і хто її звільняв і від кого.

Я от не розумію постановки питання "наше місто", а чиє воно, як не наше?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

не хочу займатися з вами буквоєдством
головне ви зрозуміли моє питання
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 11:09

  change_pm написав:
  DmitryK написав:а смисл в тому єс? не всі готові покинути рідні місця, друзів, друзів дітей, щоб неясно чим займатися в польщі. якщо ти один без сім'ї і друзів то хіба що...

це якщо в тебе ще є ... виділене вище...

а якщо твій єдиний дім / квартиру розфигачило, як в ... (самі можете перелічити)

то ти в Києв поїдеш? ніт!

зи. ви вже під ракетним ударом були? в підвал бігали?

якщо ні - щастлива людина, якщо так - будете триматись від орків якнайдалі...

саме в києві поки що руйнування житлового фонду невеликі.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 11:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто из форумчан уехал за границу? Как обустроили?
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:20

  Nemk написав:Кто из форумчан уехал за границу? Как обустроили?

З того, що бачила: з біля 100 людей( в т.ч. діти) притулку не просив ніхто. В основній масі люди їхали до родичів- знайомих, або на роботу і війна дістала по дорозі. Було буквально 3 людини в Ополі і 2-3 ще десь, що відразу звернулися до волонтерів, бо не мали, де жити і грошей. На самому кордоні допомоги з житлом не просив ніхто. Польській прикордонник пропонував декілька разів. Перетинали кордон, типу, по безвізу, а не як біженці
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 08:35

  DmitryK написав:
  change_pm написав:
  DmitryK написав:а смисл в тому єс? не всі готові покинути рідні місця, друзів, друзів дітей, щоб неясно чим займатися в польщі. якщо ти один без сім'ї і друзів то хіба що...

це якщо в тебе ще є ... виділене вище...

а якщо твій єдиний дім / квартиру розфигачило, як в ... (самі можете перелічити)

то ти в Києв поїдеш? ніт!

зи. ви вже під ракетним ударом були? в підвал бігали?

якщо ні - щастлива людина, якщо так - будете триматись від орків якнайдалі...

саме в києві поки що руйнування житлового фонду невеликі.

Весь удар на себя взяли буча, гостомель бородянка и Ирпень
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 08:48

vitaliian

Здається пан/пані Трайбека є московським агентом.
Купив стояк круш в 2015/2016 роках на котловані, мав гроші та інфо що конфлікт затухає.
Потім вийшов в в 2021/2021 коли все тількидорожало, але ніхто не думав що знов розвяжеться повномаштабна війна.
Грошенятка вклав у маскву.


Також з продавцем Сержика не все зрозуміло. За два місяці до війни раптово робить небечений дисконт та продає нижче ринку, хоча все тількидорожчає та ціни пруть догору.

Контррозвідці СБУ після війни потрібно підвісити за тестикули всіх раптових продавців нерухомості перед повномаштабною війною.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 09:15

  Хомякоид написав:vitaliian

Здається пан/пані Трайбека є московським агентом.
Купив стояк круш в 2015/2016 роках на котловані, мав гроші та інфо що конфлікт затухає.
Потім вийшов в в 2021/2021 коли все тількидорожало, але ніхто не думав що знов розвяжеться повномаштабна війна.
Грошенятка вклав у маскву.


Також з продавцем Сержика не все зрозуміло. За два місяці до війни раптово робить небечений дисконт та продає нижче ринку, хоча все тількидорожчає та ціни пруть догору.

Контррозвідці СБУ після війни потрібно підвісити за тестикули всіх раптових продавців нерухомості перед повномаштабною війною.

може не тре шукати в темному приміщенні чорну кішку, якої нема
flyman
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