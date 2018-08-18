Вона як у "Весілля в Малинівці", я вже збився рахувати скільки разів і хто її звільняв і від кого.
Я от не розумію постановки питання "наше місто", а чиє воно, як не наше?
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Додано: Суб 05 бер, 2022 17:17
Наше місто.
Вона як у "Весілля в Малинівці", я вже збився рахувати скільки разів і хто її звільняв і від кого.
Я от не розумію постановки питання "наше місто", а чиє воно, як не наше?
Додано: Суб 05 бер, 2022 20:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не хочу займатися з вами буквоєдством
головне ви зрозуміли моє питання
Додано: Нед 06 бер, 2022 11:09
саме в києві поки що руйнування житлового фонду невеликі.
Додано: Нед 06 бер, 2022 11:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кто из форумчан уехал за границу? Как обустроили?
Додано: Нед 06 бер, 2022 13:20
З того, що бачила: з біля 100 людей( в т.ч. діти) притулку не просив ніхто. В основній масі люди їхали до родичів- знайомих, або на роботу і війна дістала по дорозі. Було буквально 3 людини в Ополі і 2-3 ще десь, що відразу звернулися до волонтерів, бо не мали, де жити і грошей. На самому кордоні допомоги з житлом не просив ніхто. Польській прикордонник пропонував декілька разів. Перетинали кордон, типу, по безвізу, а не як біженці
Додано: Пон 07 бер, 2022 08:35
Весь удар на себя взяли буча, гостомель бородянка и Ирпень
Додано: Пон 07 бер, 2022 08:48
vitaliian
Здається пан/пані Трайбека є московським агентом.
Купив стояк круш в 2015/2016 роках на котловані, мав гроші та інфо що конфлікт затухає.
Потім вийшов в в 2021/2021 коли все тількидорожало, але ніхто не думав що знов розвяжеться повномаштабна війна.
Грошенятка вклав у маскву.
Також з продавцем Сержика не все зрозуміло. За два місяці до війни раптово робить небечений дисконт та продає нижче ринку, хоча все тількидорожчає та ціни пруть догору.
Контррозвідці СБУ після війни потрібно підвісити за тестикули всіх раптових продавців нерухомості перед повномаштабною війною.
Додано: Пон 07 бер, 2022 09:15
може не тре шукати в темному приміщенні чорну кішку, якої нема
Додано: Пон 07 бер, 2022 11:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Самая выгодная инвестиция на моменте - подземный паркинг или квартира в цоколе.
Эти возможно выживут.
Машины во дворах жгут и вскрывают мородеры, выехать из ирпеня на авто уже неделю как задача из области нереального, но с Киева это пока ещё возможно. Снаряды и осколки периодически попадают в окна жк, иногда начинается пожар который никто не тушит. Чтобы ваши окна не выбил взрывной волной оставляйте их открытыми подпирая сзади чем то тяжелым (например бутыль 5 л с водой). Делайте запасы воды, продуктов, дров... наличные деньги и ценности на блокпостах отбирают. Перевозить их или нет решайте мами. Скорее всего банковские ячейки тоже будут чистить. Я бы замуровал ценности в вытяжке или в стене.
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