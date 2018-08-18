Додано: Пон 07 бер, 2022 11:38

Самая выгодная инвестиция на моменте - подземный паркинг или квартира в цоколе. Эти объекты возможно выживут.



Машины во дворах жгут и вскрывают мародеры, выехать из ирпеня на авто уже неделю как задача из области нереального, но с Киева пока ещё возможно. Первый удар Буча и Ирпень взяли на себя.



наряды и осколки периодически попадают в окна жк, иногда начинается пожар, который никто не тушит.



Чтобы ваши окна не выбило взрывной волной оставляйте их приоткрытыми подпирая сзади чем то тяжелым (например бутыль 5 л с водой). Делайте запасы воды, продуктов, дров...хотя бы на 5-10 дней. В идеале завести какую то небольшую буржуйку и пару метров гофротрубы. На момент в Ирпене жители сидят без еды, воды, газа, света, и моб.связи. Даже на помощь позвать не могут, да и кто к ним в осаду приедет.



Маломобильных людей вывозить обязательно! Помощь когда вокруг боевые действия им никто оказывать не будет! Так же никто не будет спасать ваших кошечек которых вы почему то оставили в квартире (на эту тему в группах ирпенских жк идёт срач, одни плачут спасите кошечку, другие обьясняют что под пулями ради кошки желающих подставляться нет)



Наличные деньги и ценности на вражеских блокпостах отбирают. Инфа проверена. Перевозить их или нет решайте сами. Скорее всего банковские ячейки почистят ещё до прихода окупантов. Почему нет? это удобно, есть на кого спихнуть вину, а значит безнаказанно.



Я бы замуровал ценности где-то глубоко в вытяжке, в полу или в стене. Мородеры конечно зайдут, но чтобы рушить голыми руками стены не будет времени и сил.



Сознательно не обсуждаю морально этические и правовые вопросы, оставляя только холодный взгляд на недвижимость из разбитого войной ирпеня.



Запишите номера телефонов всех ваших соседей и сеседей из соседних домов, они вполне вам могут пригодиться.



Отдельная тема фейки и шпиономания. Каждый день в группу кто то вкидывает фейк что ваш жк разрушен или рядом бой или занят орками. Обратная картина если вы пытаетесь выяснить что с вашим жк или ищете соседей, в вас сразу видят диверсанта собирающего инфу для диверсии.