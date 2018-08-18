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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9657965896599660

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 168
1. Не вище 900
17%
28
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
19
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 17:17

Наше місто.

  Nemk написав:
  vitaliian написав:Пока что Буча принимает на себя удар который предназначали столице

скажіть, чи можливо зараз вибратись в бучі?
яка там обстановка?
це наше місто чи загарбників?

Вона як у "Весілля в Малинівці", я вже збився рахувати скільки разів і хто її звільняв і від кого.

Я от не розумію постановки питання "наше місто", а чиє воно, як не наше?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

не хочу займатися з вами буквоєдством
головне ви зрозуміли моє питання
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 11:09

  change_pm написав:
  DmitryK написав:а смисл в тому єс? не всі готові покинути рідні місця, друзів, друзів дітей, щоб неясно чим займатися в польщі. якщо ти один без сім'ї і друзів то хіба що...

це якщо в тебе ще є ... виділене вище...

а якщо твій єдиний дім / квартиру розфигачило, як в ... (самі можете перелічити)

то ти в Києв поїдеш? ніт!

зи. ви вже під ракетним ударом були? в підвал бігали?

якщо ні - щастлива людина, якщо так - будете триматись від орків якнайдалі...

саме в києві поки що руйнування житлового фонду невеликі.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 11:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто из форумчан уехал за границу? Как обустроили?
Nemk
 
Повідомлень: 7
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:20

  Nemk написав:Кто из форумчан уехал за границу? Как обустроили?

З того, що бачила: з біля 100 людей( в т.ч. діти) притулку не просив ніхто. В основній масі люди їхали до родичів- знайомих, або на роботу і війна дістала по дорозі. Було буквально 3 людини в Ополі і 2-3 ще десь, що відразу звернулися до волонтерів, бо не мали, де жити і грошей. На самому кордоні допомоги з житлом не просив ніхто. Польській прикордонник пропонував декілька разів. Перетинали кордон, типу, по безвізу, а не як біженці
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 08:35

  DmitryK написав:
  change_pm написав:
  DmitryK написав:а смисл в тому єс? не всі готові покинути рідні місця, друзів, друзів дітей, щоб неясно чим займатися в польщі. якщо ти один без сім'ї і друзів то хіба що...

це якщо в тебе ще є ... виділене вище...

а якщо твій єдиний дім / квартиру розфигачило, як в ... (самі можете перелічити)

то ти в Києв поїдеш? ніт!

зи. ви вже під ракетним ударом були? в підвал бігали?

якщо ні - щастлива людина, якщо так - будете триматись від орків якнайдалі...

саме в києві поки що руйнування житлового фонду невеликі.

Весь удар на себя взяли буча, гостомель бородянка и Ирпень
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Самая выгодная инвестиция на моменте - подземный паркинг или квартира в цоколе. Эти объекты возможно выживут.

Машины во дворах жгут и вскрывают мародеры, выехать из ирпеня на авто уже неделю как задача из области нереального, но с Киева пока ещё возможно. Первый удар Буча и Ирпень взяли на себя.

наряды и осколки периодически попадают в окна жк, иногда начинается пожар, который никто не тушит.

Чтобы ваши окна не выбило взрывной волной оставляйте их приоткрытыми подпирая сзади чем то тяжелым (например бутыль 5 л с водой). Делайте запасы воды, продуктов, дров...хотя бы на 5-10 дней. В идеале завести какую то небольшую буржуйку и пару метров гофротрубы. На момент в Ирпене жители сидят без еды, воды, газа, света, и моб.связи. Даже на помощь позвать не могут, да и кто к ним в осаду приедет.

Маломобильных людей вывозить обязательно! Помощь когда вокруг боевые действия им никто оказывать не будет! Так же никто не будет спасать ваших кошечек которых вы почему то оставили в квартире (на эту тему в группах ирпенских жк идёт срач, одни плачут спасите кошечку, другие обьясняют что под пулями ради кошки желающих подставляться нет)

Наличные деньги и ценности на вражеских блокпостах отбирают. Инфа проверена. Перевозить их или нет решайте сами. Скорее всего банковские ячейки почистят ещё до прихода окупантов. Почему нет? это удобно, есть на кого спихнуть вину, а значит безнаказанно.

Я бы замуровал ценности где-то глубоко в вытяжке, в полу или в стене. Мородеры конечно зайдут, но чтобы рушить голыми руками стены не будет времени и сил.

Сознательно не обсуждаю морально этические и правовые вопросы, оставляя только холодный взгляд на недвижимость из разбитого войной ирпеня.

Запишите номера телефонов всех ваших соседей и сеседей из соседних домов, они вполне вам могут пригодиться.

Отдельная тема фейки и шпиономания. Каждый день в группу кто то вкидывает фейк что ваш жк разрушен или рядом бой или занят орками. Обратная картина если вы пытаетесь выяснить что с вашим жк или ищете соседей, в вас сразу видят диверсанта собирающего инфу для диверсии.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 07 бер, 2022 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 12:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Киев и пригород уже не вернется огромное количество людей, особенно те, кому удастся закрепиться за границей.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 13:02

  Zebra написав:В Киев и пригород уже не вернется огромное количество людей, особенно те, кому удастся закрепиться за границей.


Скажу інакше....в Украину не повернеться дуже багато людей зі всієї України....
komant733
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 13:08

  komant733 написав:
  Zebra написав:В Киев и пригород уже не вернется огромное количество людей, особенно те, кому удастся закрепиться за границей.


Скажу інакше....в Украину не повернеться дуже багато людей зі всієї України....

Це зрозуміло, але Київ і область це була велика кількість понаїхів, тобто міста-реціпіенти, тоді як практично вся інша Україна - це донори людських ресурсів.

Сотні тисяч, якщо не мільйон людей в Києві і області знімали житло. Якщо вони втратили роботу, не планують більше навчатися, вони не повернуться у Київ.
Zebra
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