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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 бер, 2022 14:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Більшість повернеться. Немає кращого місця ніж дім. А все що кацапи зруйнували, відбудуємо набагато краще. Українці переможуть і почнеться нове життя нової країни. Це наша справжня війна за незалежність, якщо Україна вистоїть - більше ніхто і ніколи не назове її штучною державою й самі українці пишатимуться своїи громадянством і не будуть його змінювати на інше.
Додано: Пон 07 бер, 2022 14:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ошибаетесь. это не Сирия, выезжают только дети и женщины. большинство хотят вернуться назад
Додано: Пон 07 бер, 2022 14:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
цены на аренду в ближайшей европе взлетели
1к средненькая - от 3000 ойро
долго пересидеть не у каждого не получится
Додано: Пон 07 бер, 2022 14:58
Допустим, международный суд, отдаёт замороженые рашкины 300 ярдов на восстановление Украины?!
Додано: Пон 07 бер, 2022 15:11
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