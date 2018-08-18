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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 бер, 2022 14:11
Більшість повернеться. Немає кращого місця ніж дім. А все що кацапи зруйнували, відбудуємо набагато краще. Українці переможуть і почнеться нове життя нової країни. Це наша справжня війна за незалежність, якщо Україна вистоїть - більше ніхто і ніколи не назове її штучною державою й самі українці пишатимуться своїи громадянством і не будуть його змінювати на інше.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 14:28
komant733 написав: Zebra написав:
В Киев и пригород уже не вернется огромное количество людей, особенно те, кому удастся закрепиться за границей.
Скажу інакше....в Украину не повернеться дуже багато людей зі всієї України....
ошибаетесь. это не Сирия, выезжают только дети и женщины. большинство хотят вернуться назад
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Додано: Пон 07 бер, 2022 14:56
цены на аренду в ближайшей европе взлетели
1к средненькая - от 3000 ойро
долго пересидеть не у каждого не получится
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Додано: Пон 07 бер, 2022 14:58
spekulant написав: CRUSADER написав:
komant733 написав:
Скажу інакше....в Украину не повернеться дуже багато людей зі всієї України....
ошибаетесь. это не Сирия, выезжают только дети и женщины. большинство хотят вернуться назад
После того как за три года войны народ осядит в теплом уютном месте где платят евро, дети пойдут в школу, выучат английский, возвращаться в Киевский мордер будет некому.
Допустим, международный суд, отдаёт замороженые рашкины 300 ярдов на восстановление Украины?!
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Додано: Пон 07 бер, 2022 15:11
Nemk написав:
цены на аренду в ближайшей европе взлетели1к средненькая - от 3000 ойро
долго пересидеть не у каждого не получится
Країна, місто, локація?
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Додано: Пон 07 бер, 2022 16:06
CRUSADER написав: komant733 написав: Zebra написав:
В Киев и пригород уже не вернется огромное количество людей, особенно те, кому удастся закрепиться за границей.
Скажу інакше....в Украину не повернеться дуже багато людей зі всієї України....
ошибаетесь. это не Сирия, выезжают только дети и женщины. большинство хотят вернуться назад
Подруги которые выехали забугор через некоторое время найдут себе достойное сильное плечо, устроятся на работу, будут получать евро, дети пойдут в школу и возвращаться уже будет некому.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 16:10
Звідки ви такі огидні беретесь?
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Додано: Пон 07 бер, 2022 16:20
Zebra написав: komant733 написав: Zebra написав:
В Киев и пригород уже не вернется огромное количество людей, особенно те, кому удастся закрепиться за границей.
Скажу інакше....в Украину не повернеться дуже багато людей зі всієї України....
Це зрозуміло, але Київ і область це була велика кількість понаїхів, тобто міста-реціпіенти, тоді як практично вся інша Україна - це донори людських ресурсів.
Сотні тисяч, якщо не мільйон людей в Києві і області знімали житло. Якщо вони втратили роботу, не планують більше навчатися, вони не повернуться у Київ.
Это очевидно.
Предлагаете зафиксировать, что "Нереальные цены на жилье в Киеве обвалились" и закрыть ветку?
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Додано: Пон 07 бер, 2022 16:34
rjkz написав:
Предлагаете зафиксировать, что "Нереальные цены на жилье в Киеве обвалились" и закрыть ветку?
не пойму вы шутите или всерьез. Если будет разрушена значительная часть жилого фонда (например >10%), цены только вырастут. Можно загуглить откуда в Одессе столько коммуналок взялось после 1945 года а многие и до сих пор в тех "комунах" живут, спустя 80 лет! Настроили с той поры много, но не настолько много чтобы расселить комуналки.
. Это базовый фактор, с поправкой на количество денег которое будет у людей на момент окончания боевых действий. В первую очередь их начнут тратить на недвижимость. Вангую повышенным спросом будет пользоваться аренда если не все квартиры уцелеют, а жить где то надо.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 16:56
rjkz написав:
Предлагаете зафиксировать, что "Нереальные цены на жилье в Киеве обвалились" и закрыть ветку?
zRadio предупреждал, а ему никто не верил
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