Додано: Пон 07 бер, 2022 16:34

rjkz написав: Предлагаете зафиксировать, что "Нереальные цены на жилье в Киеве обвалились" и закрыть ветку? Предлагаете зафиксировать, что "Нереальные цены на жилье в Киеве обвалились" и закрыть ветку?

не пойму вы шутите или всерьез. Если будет разрушена значительная часть жилого фонда (например >10%), цены только вырастут. Можно загуглить откуда в Одессе столько коммуналок взялось после 1945 года а многие и до сих пор в тех "комунах" живут, спустя 80 лет! Настроили с той поры много, но не настолько много чтобы расселить комуналки.. Это базовый фактор, с поправкой на количество денег которое будет у людей на момент окончания боевых действий. В первую очередь их начнут тратить на недвижимость. Вангую повышенным спросом будет пользоваться аренда если не все квартиры уцелеют, а жить где то надо.