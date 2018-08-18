|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:36
airmax78 написав:
Звідки ви такі огидні беретесь?
макс, очень хочется верить в скорейшее завершение войны и что мы все вернемся домой
-
Nemk
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 05.03.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:47
airmax78 написав:
Більшість повернеться. Немає кращого місця ніж дім. А все що кацапи зруйнували, відбудуємо набагато краще. Українці переможуть і почнеться нове життя нової країни. Це наша справжня війна за незалежність, якщо Україна вистоїть - більше ніхто і ніколи не назове її штучною державою й самі українці пишатимуться своїи громадянством і не будуть його змінювати на інше.
А якщо рашковани таки спроможуться тут будувати безблоковий гібридний гулаг з опзжниками ? Лють бере з поведінки заходу. нас як на заклання ведуть.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 153
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21850
|5421805
|
Нед 06 бер, 2022 22:06
rjkz
|
|991
|1671442
|
П'ят 18 лют, 2022 13:20
Frant
|
|16
|33912
|