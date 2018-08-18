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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9659966096619662

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 168
1. Не вище 900
17%
28
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
19
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:36

  airmax78 написав:Звідки ви такі огидні беретесь?

макс, очень хочется верить в скорейшее завершение войны и что мы все вернемся домой
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:47

  airmax78 написав:Більшість повернеться. Немає кращого місця ніж дім. А все що кацапи зруйнували, відбудуємо набагато краще. Українці переможуть і почнеться нове життя нової країни. Це наша справжня війна за незалежність, якщо Україна вистоїть - більше ніхто і ніколи не назове її штучною державою й самі українці пишатимуться своїи громадянством і не будуть його змінювати на інше.


А якщо рашковани таки спроможуться тут будувати безблоковий гібридний гулаг з опзжниками ? Лють бере з поведінки заходу. нас як на заклання ведуть.
fox767676
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 19:07

  Nemk написав:цены на аренду в ближайшей европе взлетели
1к средненькая - от 3000 ойро
долго пересидеть не у каждого не получится

Попахивает звиздежем о 3000 ойро, злотых - поверю.
Вот первая попавшееся 3-ха в Люблине https://www.olx.pl/d/oferta/mieszkanie- ... O3stW.html
2800 зл. - 700 уе.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 19:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:А как пришли орки
вариант что орки придут в Киев я не рассматриваю. Им нужна поддержка населения, а превратить весь Киев в концлагерь - дорогое и бессмысленное для фюрера удовольствие. В Донецке поддержка была, кто за Украину сразу выехал.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:22

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Більшість повернеться. Немає кращого місця ніж дім. А все що кацапи зруйнували, відбудуємо набагато краще. Українці переможуть і почнеться нове життя нової країни. Це наша справжня війна за незалежність, якщо Україна вистоїть - більше ніхто і ніколи не назове її штучною державою й самі українці пишатимуться своїи громадянством і не будуть його змінювати на інше.


А якщо рашковани таки спроможуться тут будувати безблоковий гібридний гулаг з опзжниками ? Лють бере з поведінки заходу. нас як на заклання ведуть.

Ніт. Сподіваюсь, що вже нічого в них не вийде. Найгірше що можуть зробити - вдарити тактичною ядерною зброєю по великих містах. Але тоді рашку просто придушать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:35

  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Більшість повернеться. Немає кращого місця ніж дім. А все що кацапи зруйнували, відбудуємо набагато краще. Українці переможуть і почнеться нове життя нової країни. Це наша справжня війна за незалежність, якщо Україна вистоїть - більше ніхто і ніколи не назове її штучною державою й самі українці пишатимуться своїи громадянством і не будуть його змінювати на інше.


А якщо рашковани таки спроможуться тут будувати безблоковий гібридний гулаг з опзжниками ? Лють бере з поведінки заходу. нас як на заклання ведуть.

Ніт. Сподіваюсь, що вже нічого в них не вийде. Найгірше що можуть зробити - вдарити тактичною ядерною зброєю по великих містах. Але тоді рашку просто придушать.

Для початку треба, щоб орки, які зосереджуються під Києвом кудись поділися.
Zebra
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