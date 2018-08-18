Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Більшість повернеться. Немає кращого місця ніж дім. А все що кацапи зруйнували, відбудуємо набагато краще. Українці переможуть і почнеться нове життя нової країни. Це наша справжня війна за незалежність, якщо Україна вистоїть - більше ніхто і ніколи не назове її штучною державою й самі українці пишатимуться своїи громадянством і не будуть його змінювати на інше.
А якщо рашковани таки спроможуться тут будувати безблоковий гібридний гулаг з опзжниками ? Лють бере з поведінки заходу. нас як на заклання ведуть.
вариант что орки придут в Киев я не рассматриваю. Им нужна поддержка населения, а превратить весь Киев в концлагерь - дорогое и бессмысленное для фюрера удовольствие. В Донецке поддержка была, кто за Украину сразу выехал.
airmax78 написав:Більшість повернеться. Немає кращого місця ніж дім. А все що кацапи зруйнували, відбудуємо набагато краще. Українці переможуть і почнеться нове життя нової країни. Це наша справжня війна за незалежність, якщо Україна вистоїть - більше ніхто і ніколи не назове її штучною державою й самі українці пишатимуться своїи громадянством і не будуть його змінювати на інше.
А якщо рашковани таки спроможуться тут будувати безблоковий гібридний гулаг з опзжниками ? Лють бере з поведінки заходу. нас як на заклання ведуть.
Ніт. Сподіваюсь, що вже нічого в них не вийде. Найгірше що можуть зробити - вдарити тактичною ядерною зброєю по великих містах. Але тоді рашку просто придушать.
airmax78 написав:Більшість повернеться. Немає кращого місця ніж дім. А все що кацапи зруйнували, відбудуємо набагато краще. Українці переможуть і почнеться нове життя нової країни. Це наша справжня війна за незалежність, якщо Україна вистоїть - більше ніхто і ніколи не назове її штучною державою й самі українці пишатимуться своїи громадянством і не будуть його змінювати на інше.
А якщо рашковани таки спроможуться тут будувати безблоковий гібридний гулаг з опзжниками ? Лють бере з поведінки заходу. нас як на заклання ведуть.
Ніт. Сподіваюсь, що вже нічого в них не вийде. Найгірше що можуть зробити - вдарити тактичною ядерною зброєю по великих містах. Але тоді рашку просто придушать.
Для початку треба, щоб орки, які зосереджуються під Києвом кудись поділися.