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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9660966196629663

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 169
1. Не вище 900
17%
28
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 22:02

  Хомякоид написав:Немецкое TV показывает про Ирпень.
Это где ?

Это в Харькове https://nv.ua/ukraine/events/napadenie- ... 21509.html
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 22:22

  ramzes4 написав:
  Хомякоид написав:Немецкое TV показывает про Ирпень.
Это где ?

Это в Харькове https://nv.ua/ukraine/events/napadenie- ... 21509.html


Сразу подумал что для Ирпеня слишком крутое здание.
В орде скупают истерично продукты, все растет в цене каждый день, страна розвязала войну, но биомасса боиться выйти с плакатом.
Сюр. Северная Корея 2.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:24

  Хомякоид написав:
  ramzes4 написав:
  Хомякоид написав:Немецкое TV показывает про Ирпень.
Это где ?

Это в Харькове https://nv.ua/ukraine/events/napadenie- ... 21509.html


Сразу подумал что для Ирпеня слишком крутое здание.
В орде скупают истерично продукты, все растет в цене каждый день, страна розвязала войну, но биомасса боиться выйти с плакатом.
Сюр. Северная Корея 2.

Нарот россии наредкость быстро адаптирующийся к любой куйне.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 09:31

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав: Сразу подумал что для Ирпеня слишком крутое здание.
В орде скупают истерично продукты, все растет в цене каждый день, страна розвязала войну, но биомасса боиться выйти с плакатом.
Сюр. Северная Корея 2.

Нарот россии наредкость быстро адаптирующийся к любой куйне.

У нас народ теж швидко адаптується до любої куїти.

Там в тотальний ппц не дуже вірять,
ЗВР вистачить на 2 роки,
плюс при теперішніх цінах на нафту та газ ще можуть нагуляти жирку,
замість айфорнів сяомі,
і т.д. і т.п.,
будуть їсти імно, але духовні скрепи не поміняють на цінності прогнившого запода.

тому надіятися, що РФ скоро загнеться, це якісь вологі юнацькі мрії
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 10:07

flyman
На 2 роки чого? Вони вимушені будуть будувати нову логістику та переплачувати за більшість імпорту.
Невідомо, яка кількість їх ЗВР є ліквідними та із доступом до них.
За будь-якої ціни газу та нафти компанії, які під санкціями не зможуть отримувати валюту на свої кор рахунки, лише через нових посередників, які, як премія за ризик потрапити під санкції, зможуть встановлювати будь-яку комісію. Бажаючих зв'язуватися з компаніями під санкціями у світі не так багато.
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 10:14

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Хомякоид написав: Сразу подумал что для Ирпеня слишком крутое здание.
В орде скупают истерично продукты, все растет в цене каждый день, страна розвязала войну, но биомасса боиться выйти с плакатом.
Сюр. Северная Корея 2.

Нарот россии наредкость быстро адаптирующийся к любой куйне.

У нас народ теж швидко адаптується до любої куїти.

Там в тотальний ппц не дуже вірять,
ЗВР вистачить на 2 роки,
плюс при теперішніх цінах на нафту та газ ще можуть нагуляти жирку,
замість айфорнів сяомі,
і т.д. і т.п.,
будуть їсти імно, але духовні скрепи не поміняють на цінності прогнившого запода.

тому надіятися, що РФ скоро загнеться, це якісь вологі юнацькі мрії

У парня фаза "Отрицание". Взрыв. Стоит такой весь обгоревший, кожа лохмотьями свисает, болевой шок - ничего не чувствует и говорит: все в порядке, все отлично. Сейчас зеленкой помажусь и побегу дальше в магазин за молоком. А в магазине и молока-то уже никакого нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 10:53

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Нарот россии наредкость быстро адаптирующийся к любой куйне.

У нас народ теж швидко адаптується до любої куїти.

Там в тотальний ппц не дуже вірять,
ЗВР вистачить на 2 роки,
плюс при теперішніх цінах на нафту та газ ще можуть нагуляти жирку,
замість айфорнів сяомі,
і т.д. і т.п.,
будуть їсти імно, але духовні скрепи не поміняють на цінності прогнившого запода.

тому надіятися, що РФ скоро загнеться, це якісь вологі юнацькі мрії

У парня фаза "Отрицание". Взрыв. Стоит такой весь обгоревший, кожа лохмотьями свисает, болевой шок - ничего не чувствует и говорит: все в порядке, все отлично. Сейчас зеленкой помажусь и побегу дальше в магазин за молоком. А в магазине и молока-то уже никакого нет.

аірмакс, твої здібності до прогнозування можна оцінити по вгодованості твоїх лосів на КРЖН,
в тебе яка зараз фаза щодо КРЖН?

і ти сам собі суперечиш, так як раніше писав:
  airmax78 написав:Нарот россии наредкость быстро адаптирующийся к любой куйне.
flyman
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  #<1 ... 9660966196629663
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