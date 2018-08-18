Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:36
airmax78 написав:
Звідки ви такі огидні беретесь?
макс, очень хочется верить в скорейшее завершение войны и что мы все вернемся домой
Nemk
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Додано: Пон 07 бер, 2022 19:07
Nemk написав:
цены на аренду в ближайшей европе взлетели
1к средненькая - от 3000 ойро
долго пересидеть не у каждого не получится
Попахивает звиздежем о 3000 ойро, злотых - поверю.
Вот первая попавшееся 3-ха в Люблине
https://www.olx.pl/d/oferta/mieszkanie- ... O3stW.html
2800 зл. - 700 уе.
BIGor
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Додано: Пон 07 бер, 2022 19:44
Хомякоид написав:
А как пришли орки
вариант что орки придут в Киев я не рассматриваю. Им нужна поддержка населения, а превратить весь Киев в концлагерь - дорогое и бессмысленное для фюрера удовольствие. В Донецке поддержка была, кто за Украину сразу выехал.
vitaliian
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Додано: Пон 07 бер, 2022 20:22
fox767676
Ніт. Сподіваюсь, що вже нічого в них не вийде. Найгірше що можуть зробити - вдарити тактичною ядерною зброєю по великих містах. Але тоді рашку просто придушать.
airmax78
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Додано: Пон 07 бер, 2022 20:35
Для початку треба, щоб орки, які зосереджуються під Києвом кудись поділися.
Zebra
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Додано: Пон 07 бер, 2022 21:09
Розсосуться поступово. Під землю.
airmax78
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Додано: Пон 07 бер, 2022 21:24
vitaliian А что сейчас с вашим жильём и коммерцией в Ирпени и где вы сейчас вообще?
барабашов
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Додано: Пон 07 бер, 2022 21:44
BIGor написав: Nemk написав:
цены на аренду в ближайшей европе взлетели
1к средненькая - от 3000 ойро
долго пересидеть не у каждого не получится
Попахивает звиздежем о 3000 ойро, злотых - поверю.
Вот первая попавшееся 3-ха в Люблине
https://www.olx.pl/d/oferta/mieszkanie- ... O3stW.html
2800 зл. - 700 уе.
повторю для тех кто не умеет читать - єто цена на год+
Nemk
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Додано: Вів 08 бер, 2022 11:13
До речі, флай, як там лінія Манергейма (напівпідвалів) навколо Києва? Все ціле? Чи ти ще не перевіряв володіння?
airmax78
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Додано: Вів 08 бер, 2022 12:08
airmax78 написав:
До речі, флай, як там лінія Манергейма (напівпідвалів) навколо Києва? Все ціле? Чи ти ще не перевіряв володіння?
Та ладно, навіть якщо в будинок влучив снаряд то його після війни відреставрують.
Я чесно не розумів навіщо Флай тримав там підвал якщо вжє є кавалірки у Кийові ?
Він (підвал) і до війни ні кому там не дуже був потрібен.
Хомякоид
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