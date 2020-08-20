Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Так само невідомо, що лишиться з Ірпеня/Бучі/Гостомеля
❗️Війська РФ розбомбили Ірпінську міську поліклініку та новий медичний центр,- Карплюк
«В Ірпені та в сусідніх містах і селах - гуманітарна катастрофа. Частині ввезеної гуманітарки захопили окупанти. Меру Ірпеня окупанти погрожували вбивством та вимагали здати Ірпінь. Через пожежі в багатьох мікрорайонах довелося відключити газопостачання. Увсьому Приірпінні - трупи у підвалах та на вулицях, окупанти не дозволяють забирати тіла навіть «Червоному хресту», обстрілюють авто гуманітарної допомоги».