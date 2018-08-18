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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 08 бер, 2022 12:16
Хомякоид написав: airmax78 написав:
До речі, флай, як там лінія Манергейма (напівпідвалів) навколо Києва? Все ціле? Чи ти ще не перевіряв володіння?
Та ладно, навіть якщо в будинок влучив снаряд то його після війни відреставрують.
Я чесно не розумів навіщо Флай тримав там підвал якщо вжє є кавалірки у Кийові ?
Він (підвал) і до війни ні кому там не дуже був потрібен.
Відповідь аірмаксу:
Північно-західний напрям це повне фіаско, щиро дякую особисто всім головнокомандуючим.
Перевіряти нема дурних, і до кінця бойових дій позбавлено змісту. Зараз можна вважати, що володіння там відсутнє.
Відовідь Хомякоіду:
цоколь проінвестовано у 2015,
кавалірки папізже.
"Щоб продати що небудь непотрібне, його тре купити". Якось так.
Щоб продати обжитий цоколь, тре було мати придатне для життя і віддаленої роботи, а не в процесі ремонту.
Мова не про окремий будинок.
Бородянка. Думаєш, там буде реставрація?
Так само невідомо, що лишиться з Ірпеня/Бучі/Гостомеля.
Що буде, хто, і за чий кошт, і т.п. І чи взагалі в тому буде який смисл.
Мож дешевше вийде взяти що в прицентральному Києві.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 08 бер, 2022 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 12:38
Некоторые выводы для киевлян. Больше всего страдают помещение вдоль красных линий (90%), выглядит это примерно так, едет танк/бмп противника по нему лупят из гранатометов, иногда промахиваются. Самый уязвимый этаж 1й.
Есть отдельные попадания в другие этажи, но это прицельный огонь, лупить по всем окнам 24этажного жк с тысячами квартир никто не будет. Монолитный дом нормально выдерживает такое попадание, перекрытия остаются целыми, авиабомба наносит гораздо больше разрушений, обваливается целый стояк 9этажки.
Э/э скорее всего (в период боевых действий( не будет, на лифты в экстренных случаях лучше не расчитывать. Авто убираем в подземные паркинги. Акб забираем с собой. Дома держим огнетушители, запасы воды, провизии, медикаменты, буржуйку, дрова, теплую одежду, фанеру для выбитых окон.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 12:49
vitaliian написав:
Некоторые выводы для киевлян. Больше всего страдают помещение вдоль красных линий (90%), выглядит это примерно так, едет танк/бмп противника по нему лупят из гранатометов, иногда промахиваются. Самый уязвимый этаж 1й.
Есть отдельные попадания в другие этажи, но это прицельный огонь, лупить по всем окнам 24этажного жк с тысячами квартир никто не будет. Монолитный дом нормально выдерживает такое попадание, перекрытия остаются целыми, авиабомба наносит гораздо больше разрушений, обваливается целый стояк 9этажки.
Э/э скорее всего (в период боевых действий( не будет, на лифты в экстренных случаях лучше не расчитывать. Авто убираем в подземные паркинги. Акб забираем с собой. Дома держим огнетушители, запасы воды, провизии, медикаменты, буржуйку, дрова, теплую одежду, фанеру для выбитых окон.
по ракетному обстрілу віталіан викладав у Новій Бучі наслідок влучання в 5ти поверхівку, там фактично знесло 3 поверха в стояку
гірше всього з панельками, видно по Бородянці, там зразу складається цілий проліт зверху до низу
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