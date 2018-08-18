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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 08 бер, 2022 12:16
Хомякоид написав: airmax78 написав:
До речі, флай, як там лінія Манергейма (напівпідвалів) навколо Києва? Все ціле? Чи ти ще не перевіряв володіння?
Та ладно, навіть якщо в будинок влучив снаряд то його після війни відреставрують.
Я чесно не розумів навіщо Флай тримав там підвал якщо вжє є кавалірки у Кийові ?
Він (підвал) і до війни ні кому там не дуже був потрібен.
Відповідь аірмаксу:
Північно-західний напрям це повне фіаско, щиро дякую особисто всім головнокомандуючим.
Перевіряти нема дурних, і до кінця бойових дій позбавлено змісту. Зараз можна вважати, що володіння там відсутнє.
Відовідь Хомякоіду:
цоколь проінвестовано у 2015,
кавалірки папізже.
"Щоб продати що небудь непотрібне, його тре купити". Якось так.
Щоб продати обжитий цоколь, тре було мати придатне для життя і віддаленої роботи, а не в процесі ремонту.
Мова не про окремий будинок.
Бородянка. Думаєш, там буде реставрація?
Так само невідомо, що лишиться з Ірпеня/Бучі/Гостомеля.
Що буде, хто, і за чий кошт, і т.п. І чи взагалі в тому буде який смисл.
Мож дешевше вийде взяти що в прицентральному Києві.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 08 бер, 2022 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 12:38
Некоторые выводы для киевлян. Больше всего страдают помещение вдоль красных линий (90%), выглядит это примерно так, едет танк/бмп противника по нему лупят из гранатометов, иногда промахиваются. Самый уязвимый этаж 1й.
Есть отдельные попадания в другие этажи, но это прицельный огонь, лупить по всем окнам 24этажного жк с тысячами квартир никто не будет. Монолитный дом нормально выдерживает такое попадание, перекрытия остаются целыми, авиабомба наносит гораздо больше разрушений, обваливается целый стояк 9этажки.
Э/э скорее всего (в период боевых действий( не будет, на лифты в экстренных случаях лучше не расчитывать. Авто убираем в подземные паркинги. Акб забираем с собой. Дома держим огнетушители, запасы воды, провизии, медикаменты, буржуйку, дрова, теплую одежду, фанеру для выбитых окон, стреч.пленку и много скотча.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 08 бер, 2022 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 12:49
vitaliian написав:
Некоторые выводы для киевлян. Больше всего страдают помещение вдоль красных линий (90%), выглядит это примерно так, едет танк/бмп противника по нему лупят из гранатометов, иногда промахиваются. Самый уязвимый этаж 1й.
Есть отдельные попадания в другие этажи, но это прицельный огонь, лупить по всем окнам 24этажного жк с тысячами квартир никто не будет. Монолитный дом нормально выдерживает такое попадание, перекрытия остаются целыми, авиабомба наносит гораздо больше разрушений, обваливается целый стояк 9этажки.
Э/э скорее всего (в период боевых действий( не будет, на лифты в экстренных случаях лучше не расчитывать. Авто убираем в подземные паркинги. Акб забираем с собой. Дома держим огнетушители, запасы воды, провизии, медикаменты, буржуйку, дрова, теплую одежду, фанеру для выбитых окон.
по ракетному обстрілу віталіан викладав у Новій Бучі наслідок влучання в 5ти поверхівку, там фактично знесло 3 поверха в стояку
гірше всього з панельками, видно по Бородянці, там зразу складається цілий проліт зверху до низу
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:15
Кацапосвинота здається збирається утюжити великі міста Точками У. Якщо до цього дійде українські міста потрібно буде відбудовувати майже з 0.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:05
flyman написав: Хомякоид написав: airmax78 написав:
До речі, флай, як там лінія Манергейма (напівпідвалів) навколо Києва? Все ціле? Чи ти ще не перевіряв володіння?
Та ладно, навіть якщо в будинок влучив снаряд то його після війни відреставрують.
Я чесно не розумів навіщо Флай тримав там підвал якщо вжє є кавалірки у Кийові ?
Він (підвал) і до війни ні кому там не дуже був потрібен.
Відповідь аірмаксу:
Північно-західний напрям це повне фіаско, щиро дякую особисто всім головнокомандуючим.
Перевіряти нема дурних, і до кінця бойових дій позбавлено змісту. Зараз можна вважати, що володіння там відсутнє.
Відовідь Хомякоіду:
цоколь проінвестовано у 2015,
кавалірки папізже.
"Щоб продати що небудь непотрібне, його тре купити". Якось так.
Щоб продати обжитий цоколь, тре було мати придатне для життя і віддаленої роботи, а не в процесі ремонту.
Мова не про окремий будинок.
Бородянка. Думаєш, там буде реставрація?
Так само невідомо, що лишиться з Ірпеня/Бучі/Гостомеля.
Що буде, хто, і за чий кошт, і т.п. І чи взагалі в тому буде який смисл.
Мож дешевше вийде взяти що в прицентральному Києві.
Думаю якщо будинок не згорів та не сильно розбомблений то рано чи пізно відреставрують.
Але тут залежить ще який мирний договір буде підписаний з ордою.
Щоб не вийшло так що 50% житла у Кийові не буде нікому потрібно.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:23
Хомякоид написав:
Думаю якщо будинок не згорів та не сильно розбомблений то рано чи пізно відреставрують.
Але тут залежить ще який мирний договір буде підписаний з ордою.
Щоб не вийшло так що 50% житла у Кийові не буде нікому потрібно.
Краще поганий мир, чим добра війна.
Не думаю, що Київ опиниться в сірій зоні, як ЛНР/ДНР.
З іншого боку, є високі ризики, що західні ІТ компанії будуть наполягати на релокейті працівників та виводі проектів з України в більш безпечне місце, принаймні на перших порах, як це було у 2014..2015, правда потім вернулися, тому що багатьом той релокейт нах не впав.
Ну і тут, можна жити на 100 у.е на особу в місяць, маючи власний цоколь.
А там, чим ближче до західних демократій, тим дорожче життя.
Я б на місці Зеленьського звільнив би ІТників від мобілізацї, аналогічно як це в РФ.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 08 бер, 2022 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:26
flyman написав: Хомякоид написав:
Думаю якщо будинок не згорів та не сильно розбомблений то рано чи пізно відреставрують.
Але тут залежить ще який мирний договір буде підписаний з ордою.
Щоб не вийшло так що 50% житла у Кийові не буде нікому потрібно.
Краще поганий мир, чим добра війна.
Не думаю, що Київ опиниться в сірій зоні, як ЛНР/ДНР.
З іншого боку, є високі ризики, що західні ІТ компанії будуть наполягати на релокейті працівників та виводі проектів з України в більш безпечне місце, принаймні на перших порах, як це було у 2014..2015, правда потім вернулися, тому що багатьом той релокейт нах не впав.
Думаю після цього багато західних комапній та державних установ буде переорієнтовано на Західну Україну (Вінниця, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Хранківськ)
Якщо Україна не буде в НАТО Київ буде залишатись містом ризикованого інвестування.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:29
Хомякоид написав: flyman написав: Хомякоид написав:
Думаю якщо будинок не згорів та не сильно розбомблений то рано чи пізно відреставрують.
Але тут залежить ще який мирний договір буде підписаний з ордою.
Щоб не вийшло так що 50% житла у Кийові не буде нікому потрібно.
Краще поганий мир, чим добра війна.
Не думаю, що Київ опиниться в сірій зоні, як ЛНР/ДНР.
З іншого боку, є високі ризики, що західні ІТ компанії будуть наполягати на релокейті працівників та виводі проектів з України в більш безпечне місце, принаймні на перших порах, як це було у 2014..2015, правда потім вернулися, тому що багатьом той релокейт нах не впав.
Думаю після цього багато західних комапній та державних установ буде переорієнтовано на Західну Україну (Вінниця, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Хранківськ)
Якщо Україна не буде в НАТО Київ буде залишатись містом ризикованого інвестування.
можливо так, можливо ні,
адмінцентр можна і бажано переносити (Вінниця є О.К.),
але промисловий і науковий потенціал, людські ресурси в Києві дуже високі,
навряд чи його привабливість сильно впаде.
А всяких Бортнетце по скручуванню дротів для німецького автопрому на зах. Україні валом і так.
От до чого НАТО, воно якусь магію несе?
Викреслити НАТО з Конституцію. Я би це зробив ще вчора, а ще ліпше два роки тому, коли Зеленський виграв вибори.
А ще ліпше, не вносив НАТО в Конституцію взагалі.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 08 бер, 2022 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:31
flyman написав:
можливо так, можливо ні,
адмінцентр можна і бажано переносити (Вінниця є О.К.),
але промисловий і науковий потенціал, людські ресурси в Києві дуже високі,
навряд чи його привабливість сильно впаде.
А всяких Бортнетце по скручуванню дротів для німецького автопрому на зах. Україні валом і так.
Думаю також IT потягнеться в Зах.Україну.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:34
Хомякоид написав: flyman написав:
можливо так, можливо ні,
адмінцентр можна і бажано переносити (Вінниця є О.К.),
але промисловий і науковий потенціал, людські ресурси в Києві дуже високі,
навряд чи його привабливість сильно впаде.
А всяких Бортнетце по скручуванню дротів для німецького автопрому на зах. Україні валом і так.
Думаю також IT потягнеться в Зах.Україну.
ІТ може із хати в селі працювати.
Думаю собі організувати таку криївку на ЗУ (точніше, минулої осені про це вже мав план).
Але ж і вишів таки є в Києві: КПІ, НАУ, НАУКМА, ім.Шевченка...
Не поїде ж КПІ в умовний Козятин чи Жмеринку
Хоча в Острозі є академія, і досить просунута.
Та і молодь, яку знаю, навіть тепер сидить в Києві, в провінції не цікаво.
Це старперів тягне поближче до землі
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 08 бер, 2022 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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