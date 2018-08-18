Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:можливо так, можливо ні, адмінцентр можна і бажано переносити (Вінниця є О.К.), але промисловий і науковий потенціал, людські ресурси в Києві дуже високі, навряд чи його привабливість сильно впаде.
А всяких Бортнетце по скручуванню дротів для німецького автопрому на зах. Україні валом і так.
Думаю також IT потягнеться в Зах.Україну.
ІТ може із хати в селі працювати. Думаю собі організувати таку криївку (точніше, минулої осені про це вже мав план).
Але ж і вишів таки є в Києві: КПІ, НАУ, НАУКМА, ім.Шевченка... Не поїде ж КПІ в умовний Козятин чи Жмеринку
Хоча в Острозі є академія, і досить просунута.
Можна навчати у Кийові, а потім на роботу в Зах.Україну. Хоча на заході багато університетів в невеличких містах або in countryside.
Тримати університети в центрі ділового міста як на мене недоцільно з багатьох причин.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 08 бер, 2022 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав: Можна навчати у Кийові, а потім на роту в Зах.Україну. Хоча на заході багато університетів в невеличких містах або in countryside.
Тримати університети в центрі ділового міста як на мене недоцільно з багатьох причин.
можна, тільки так історично склалося. А от перенести адміністративну столицю - куча держав так і зробили. Як на мене Вінниця - саме то (ну не Жмеринка дійсноє ж, вже маєм СШЖ - сполучені штати Жмеринки https://rosh-mosoh.livejournal.com/267185.html). Думав про Черкаси, але там Дніпро і логістичний кут, тому відпадає.