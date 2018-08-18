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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9660966196629663

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 169
1. Не вище 900
17%
28
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:39

В Выборчей такое проскочило:
https://wyborcza.pl/7,75399,28197603,ze ... 1-L.1.duzy
Первые несколько строк после заголовка.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:41

  flyman написав:
  Хомякоид написав:
  flyman написав:можливо так, можливо ні,
адмінцентр можна і бажано переносити (Вінниця є О.К.),
але промисловий і науковий потенціал, людські ресурси в Києві дуже високі,
навряд чи його привабливість сильно впаде.

А всяких Бортнетце по скручуванню дротів для німецького автопрому на зах. Україні валом і так.


Думаю також IT потягнеться в Зах.Україну.

ІТ може із хати в селі працювати.
Думаю собі організувати таку криївку (точніше, минулої осені про це вже мав план).

Але ж і вишів таки є в Києві: КПІ, НАУ, НАУКМА, ім.Шевченка...
Не поїде ж КПІ в умовний Козятин чи Жмеринку

Хоча в Острозі є академія, і досить просунута.


Можна навчати у Кийові, а потім на роботу в Зах.Україну.
Хоча на заході багато університетів в невеличких містах або in countryside.

Тримати університети в центрі ділового міста як на мене недоцільно з багатьох причин.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 08 бер, 2022 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:41

  Bolt написав:В Выборчей такое проскочило:
https://wyborcza.pl/7,75399,28197603,ze ... 1-L.1.duzy
Первые несколько строк после заголовка.

є політична гілка для цього, або воєнна
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:43

  Хомякоид написав:
Можна навчати у Кийові, а потім на роту в Зах.Україну.
Хоча на заході багато університетів в невеличких містах або in countryside.

Тримати університети в центрі ділового міста як на мене недоцільно з багатьох причин.

можна, тільки так історично склалося.
А от перенести адміністративну столицю - куча держав так і зробили.
Як на мене Вінниця - саме то (ну не Жмеринка дійсноє ж, вже маєм СШЖ - сполучені штати Жмеринки https://rosh-mosoh.livejournal.com/267185.html).
Думав про Черкаси, але там Дніпро і логістичний кут, тому відпадає.
flyman
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