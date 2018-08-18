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Сделки с недвигой сейчас вообще провести реально?
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Додано: Вів 08 бер, 2022 23:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не работает дней 5 сайт кадастровой карты. map.land.gov.ua
Сделки с недвигой сейчас вообще провести реально?
Додано: Сер 09 бер, 2022 11:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Миха, Дневник дизайнера, не подвел:
Все-таки эстетика - это очень важно. Не может эстет быть конченным д... Потому что это не эстетично.
Додано: Сер 09 бер, 2022 16:56
Остается надеяться, что вы не считаете всех НЕ эстетов конченными д...
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