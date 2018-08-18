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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9661966296639664

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 170
1. Не вище 900
17%
29
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не работает дней 5 сайт кадастровой карты. map.land.gov.ua
Сделки с недвигой сейчас вообще провести реально?
Negotive
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 10:51

Negotive
Нет
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 11:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Миха, Дневник дизайнера, не подвел: https://www.instagram.com/p/Ca4IQ6Is2Im ... =copy_link
Все-таки эстетика - это очень важно. Не может эстет быть конченным д... Потому что это не эстетично.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:56

  airmax78 написав:Миха, Дневник дизайнера, не подвел: https://www.instagram.com/p/Ca4IQ6Is2Im ... =copy_link
Все-таки эстетика - это очень важно. Не может эстет быть конченным д... Потому что это не эстетично.


Остается надеяться, что вы не считаете всех НЕ эстетов конченными д...
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 18:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Получается, самый большой молодец тот, кто в Польше квартиру купил или ещё где...
Foridm
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 18:31

  Foridm написав:Получается, самый большой молодец тот, кто в Польше квартиру купил или ещё где...

или в Анталии
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 18:34

  Foridm написав:Получается, самый большой молодец тот, кто в Польше квартиру купил или ещё где...

И выехать успел. А таких немного.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 18:35

  Faceless написав:
  Foridm написав:Получается, самый большой молодец тот, кто в Польше квартиру купил или ещё где...

или в Анталии

Турцию еще ждут катаклизмы. Мы хоть и дружим с Эрдоганом - но это тот еще фрукт и турки с ним еще натерпятся.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 18:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Foridm написав:Получается, самый большой молодец тот, кто в Польше квартиру купил или ещё где...

И выехать успел. А таких немного.
13 февраля гуляли по опустевшему парку "Наталка". Казалось, что не скоро увидим его. 14 покинули Киев...
Foridm
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 18:41

  Faceless написав:
  Foridm написав:Получается, самый большой молодец тот, кто в Польше квартиру купил или ещё где...

или в Анталии


Также долярчика инвештиция заиграла яркими красками.
Будет бум инвестиций в Лемберг.
Хомякоид
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