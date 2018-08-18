Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 бер, 2022 23:35
Не работает дней 5 сайт кадастровой карты. map.land.gov.ua
Сделки с недвигой сейчас вообще провести реально?
Negotive
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Додано: Сер 09 бер, 2022 10:51
Negotive Нет
Amat
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Додано: Сер 09 бер, 2022 11:28
Миха, Дневник дизайнера, не подвел:
https://www.instagram.com/p/Ca4IQ6Is2Im ... =copy_link
Все-таки эстетика - это очень важно. Не может эстет быть конченным д... Потому что это не эстетично.
airmax78
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Додано: Сер 09 бер, 2022 16:56
Остается надеяться, что вы не считаете всех НЕ эстетов конченными д...
rjkz
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Додано: Сер 09 бер, 2022 18:21
Получается, самый большой молодец тот, кто в Польше квартиру купил или ещё где...
Foridm
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Додано: Сер 09 бер, 2022 18:31
Foridm написав:
Получается, самый большой молодец тот, кто в Польше квартиру купил или ещё где...
или в Анталии
Faceless
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7
3
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:34
Foridm написав:
Получается, самый большой молодец тот, кто в Польше квартиру купил или ещё где...
И выехать успел. А таких немного.
airmax78
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Додано: Сер 09 бер, 2022 18:35
Faceless написав: Foridm написав:
Получается, самый большой молодец тот, кто в Польше квартиру купил или ещё где...
или в Анталии
Турцию еще ждут катаклизмы. Мы хоть и дружим с Эрдоганом - но это тот еще фрукт и турки с ним еще натерпятся.
airmax78
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Додано: Сер 09 бер, 2022 18:37
airmax78 написав: Foridm написав:
Получается, самый большой молодец тот, кто в Польше квартиру купил или ещё где...
И выехать успел. А таких немного.
13 февраля гуляли по опустевшему парку "Наталка". Казалось, что не скоро увидим его. 14 покинули Киев...
Foridm
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Додано: Сер 09 бер, 2022 18:41
Faceless написав: Foridm написав:
Получается, самый большой молодец тот, кто в Польше квартиру купил или ещё где...
или в Анталии
Также долярчика инвештиция заиграла яркими красками.
Будет бум инвестиций в Лемберг.
Хомякоид
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