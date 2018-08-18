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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:09
airmax78 написав: Faceless написав: Foridm написав:
Получается, самый большой молодец тот, кто в Польше квартиру купил или ещё где...
или в Анталии
Турцию еще ждут катаклизмы. Мы хоть и дружим с Эрдоганом - но это тот еще фрукт и турки с ним еще натерпятся.
вот кстати вопрос, рано или поздно это все закончится и мы снова сможем поехать в египет или турцию.
там 100% встретим ватников
ваши действия? вы будете с ним общаться?
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Nemk
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Додано: Сер 09 бер, 2022 19:27
Nemk написав:
вы будете с ним общаться?
о чем? вы в зоопарке с обезьянами общаетесь?
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Faceless
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Додано: Сер 09 бер, 2022 19:43
Faceless написав: Nemk написав:
вы будете с ним общаться?
о чем? вы в зоопарке с обезьянами общаетесь?
я имел ввиду, вы бить их будете?)))
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Nemk
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Додано: Сер 09 бер, 2022 19:48
airmax78 написав: Faceless написав: Foridm написав:
Получается, самый большой молодец тот, кто в Польше квартиру купил или ещё где...
или в Анталии
Турцию еще ждут катаклизмы. Мы хоть и дружим с Эрдоганом - но это тот еще фрукт и турки с ним еще натерпятся.
Помнится, airmax78
, Вы лично ровно 2 года назад пророчили падение цен на недвигу в Анталии в 2 раза (если Вас цитировать - надеюсь, помните - на 50%
)...
А оно видишь как - по сравнению с Вашим прогнозом
- выросло в 4 (четыре
) раза.
Так что очередной Ваш прогноз... промолчу...
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akurt
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Додано: Сер 09 бер, 2022 19:59
Nemk написав: airmax78 написав: Faceless написав:
или в Анталии
Турцию еще ждут катаклизмы. Мы хоть и дружим с Эрдоганом - но это тот еще фрукт и турки с ним еще натерпятся.
вот кстати вопрос, рано или поздно это все закончится и мы снова сможем поехать в египет или турцию.
там 100% встретим ватников
ваши действия? вы будете с ним общаться?
думаю не до Турції
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flyman
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