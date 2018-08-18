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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9662966396649665

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 170
1. Не вище 900
17%
29
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:09

  airmax78 написав:
  Faceless написав:
  Foridm написав:Получается, самый большой молодец тот, кто в Польше квартиру купил или ещё где...

или в Анталии

Турцию еще ждут катаклизмы. Мы хоть и дружим с Эрдоганом - но это тот еще фрукт и турки с ним еще натерпятся.


вот кстати вопрос, рано или поздно это все закончится и мы снова сможем поехать в египет или турцию.
там 100% встретим ватников

ваши действия? вы будете с ним общаться?
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Nemk написав:вы будете с ним общаться?

о чем? вы в зоопарке с обезьянами общаетесь?
Faceless
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3
7
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:43

  Faceless написав:
  Nemk написав:вы будете с ним общаться?

о чем? вы в зоопарке с обезьянами общаетесь?

я имел ввиду, вы бить их будете?)))
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:48

  airmax78 написав:
  Faceless написав:
  Foridm написав:Получается, самый большой молодец тот, кто в Польше квартиру купил или ещё где...

или в Анталии

Турцию еще ждут катаклизмы. Мы хоть и дружим с Эрдоганом - но это тот еще фрукт и турки с ним еще натерпятся.

Помнится, airmax78 , Вы лично ровно 2 года назад пророчили падение цен на недвигу в Анталии в 2 раза (если Вас цитировать - надеюсь, помните - на 50%)...
А оно видишь как - по сравнению с Вашим прогнозом - выросло в 4 (четыре) раза.
Так что очередной Ваш прогноз... промолчу...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:59

  Nemk написав:
  airmax78 написав:
  Faceless написав:или в Анталии

Турцию еще ждут катаклизмы. Мы хоть и дружим с Эрдоганом - но это тот еще фрукт и турки с ним еще натерпятся.


вот кстати вопрос, рано или поздно это все закончится и мы снова сможем поехать в египет или турцию.
там 100% встретим ватников

ваши действия? вы будете с ним общаться?

думаю не до Турції
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:21

  Faceless написав:
  Nemk написав:вы будете с ним общаться?

о чем? вы в зоопарке с обезьянами общаетесь?

Что вам сделали обезьяны?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:30

  vitaliian написав:
  Faceless написав:
  Nemk написав:вы будете с ним общаться?

о чем? вы в зоопарке с обезьянами общаетесь?

Что вам сделали обезьяны?

flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:42

  akurt написав:
  airmax78 написав:Турцию еще ждут катаклизмы. Мы хоть и дружим с Эрдоганом - но это тот еще фрукт и турки с ним еще натерпятся.

Помнится, airmax78 , Вы лично ровно 2 года назад пророчили падение цен на недвигу в Анталии в 2 раза (если Вас цитировать - надеюсь, помните - на 50%)...
А оно видишь как - по сравнению с Вашим прогнозом - выросло в 4 (четыре) раза.
Так что очередной Ваш прогноз... промолчу...

В какой валюте оно выросло? В турецкой лире, которая в 3 раза к доллару сложилась?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:51

Что-то, воля Ваша, airmax78, и в валюте Вы не разбираетесь...
Печалька....
Так что смотреть Вам выше еще 2 свежих видосика....
akurt
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