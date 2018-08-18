Додано: Сер 09 бер, 2022 21:51

У меня легкое ощущение, airmax78, не обижайтесь, что Вы думаете, что во всем мире никто не учит и не знает арифметику, математику, высшую математику, банковское дело, финансы, кредит и не умеет умножать 1 доллар/1 евро на курс валюты в своей стране, не возвращает взятые за пределами своей страны кредиты, не знает что такое "прибыль", "норма прибыли", не знает закупочную цену цемента, металла, строительных материалов, затраты на зарплату рабочим и персонала, не платит налоги и вообще простой колхозно-сельский лох: вложил 1 000 0000 кредитных долларов и продал за 25 копеек.

Печалька....

Видимо, смотреть Вам выше еще 2 свежих видосика....