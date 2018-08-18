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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:09
airmax78 написав: Faceless написав: Foridm написав:
Получается, самый большой молодец тот, кто в Польше квартиру купил или ещё где...
или в Анталии
Турцию еще ждут катаклизмы. Мы хоть и дружим с Эрдоганом - но это тот еще фрукт и турки с ним еще натерпятся.
вот кстати вопрос, рано или поздно это все закончится и мы снова сможем поехать в египет или турцию.
там 100% встретим ватников
ваши действия? вы будете с ним общаться?
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Nemk
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Додано: Сер 09 бер, 2022 19:27
Nemk написав:
вы будете с ним общаться?
о чем? вы в зоопарке с обезьянами общаетесь?
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Faceless
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Додано: Сер 09 бер, 2022 19:43
Faceless написав: Nemk написав:
вы будете с ним общаться?
о чем? вы в зоопарке с обезьянами общаетесь?
я имел ввиду, вы бить их будете?)))
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Nemk
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Додано: Сер 09 бер, 2022 19:48
airmax78 написав: Faceless написав: Foridm написав:
Получается, самый большой молодец тот, кто в Польше квартиру купил или ещё где...
или в Анталии
Турцию еще ждут катаклизмы. Мы хоть и дружим с Эрдоганом - но это тот еще фрукт и турки с ним еще натерпятся.
Помнится, airmax78
, Вы лично ровно 2 года назад пророчили падение цен на недвигу в Анталии в 2 раза (если Вас цитировать - надеюсь, помните - на 50%
)...
А оно видишь как - по сравнению с Вашим прогнозом
- выросло в 4 (четыре
) раза.
Так что очередной Ваш прогноз... промолчу...
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akurt
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Додано: Сер 09 бер, 2022 21:42
akurt написав: airmax78 написав:
Турцию еще ждут катаклизмы. Мы хоть и дружим с Эрдоганом - но это тот еще фрукт и турки с ним еще натерпятся.
Помнится, airmax78
, Вы лично ровно 2 года назад пророчили падение цен на недвигу в Анталии в 2 раза (если Вас цитировать - надеюсь, помните - на 50%
)...
А оно видишь как - по сравнению с Вашим прогнозом
- выросло в 4 (четыре
) раза.
Так что очередной Ваш прогноз... промолчу...
В какой валюте оно выросло? В турецкой лире, которая в 3 раза к доллару сложилась?
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airmax78
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Додано: Сер 09 бер, 2022 21:51
У меня легкое ощущение, airmax78, не обижайтесь, что Вы думаете, что во всем мире никто не учит и не знает арифметику, математику, высшую математику, банковское дело, финансы, кредит и не умеет умножать 1 доллар/1 евро на курс валюты в своей стране, не возвращает взятые за пределами своей страны кредиты, не знает что такое "прибыль", "норма прибыли", не знает закупочную цену цемента, металла, строительных материалов, затраты на зарплату рабочим и персонала, не платит налоги и вообще простой колхозно-сельский лох: вложил 1 000 0000 кредитных долларов и продал за 25 копеек.
Печалька....
Видимо, смотреть Вам выше еще 2 свежих видосика....
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Додано: Чет 10 бер, 2022 03:05
akurt написав:
У меня легкое ощущение, airmax78
, не обижайтесь, что Вы думаете, что во всем мире никто не учит и не знает арифметику, математику, высшую математику, банковское дело, финансы, кредит и не умеет умножать 1 доллар/1 евро на курс валюты в своей стране, не возвращает взятые за пределами своей страны кредиты, не знает что такое "прибыль", "норма прибыли", не знает закупочную цену цемента, металла, строительных материалов, затраты на зарплату рабочим и персонала, не платит налоги и вообще простой колхозно-сельский лох: вложил 1 000 0000 кредитных долларов и продал за 25 копеек.
Печалька....
Видимо, смотреть Вам выше еще 2 свежих видосика....
Многобукоф. Просто приведите пример: было в 2019м в долларах - ..., стало в 2022м в долларах - ..... И все.
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airmax78
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Додано: Чет 10 бер, 2022 03:20
airmax78 написав: Foridm написав:
Получается, самый большой молодец тот, кто в Польше квартиру купил или ещё где...
И выехать успел. А таких немного.
не только лишь все
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rjkz
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Додано: Чет 10 бер, 2022 03:25
Faceless написав: Nemk написав:
вы будете с ним общаться?
о чем? вы в зоопарке с обезьянами общаетесь?
Вот к чему эти оскорбления?
Вы понимаете, что такими высказываниями унижаете тех, от кого мы произошли?
Такие сравнения не допустимы.
Обезьяны стоят на несоизмеримо более высоком уровне эволюционного развития.
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