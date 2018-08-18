|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 бер, 2022 08:50
kwon написав: Хомякоид написав:
Также долярчика инвештиция заиграла яркими красками.
На долго ли заиграла? Что-то он перестал петушиться здесь, может в Кракове уже
Долярчик в вооруженных силах.
Бьет рашистских гадов.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1521
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2006 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21861
|5426998
|
|
|992
|1672121
|
|
|16
|33937
|