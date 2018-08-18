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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9663966496659666

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 170
1. Не вище 900
17%
29
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 08:50

  kwon написав:
  Хомякоид написав:Также долярчика инвештиция заиграла яркими красками.


На долго ли заиграла? Что-то он перестал петушиться здесь, может в Кракове уже :roll:


Долярчик в вооруженных силах.
Бьет рашистских гадов.
Хомякоид
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  #<1 ... 9663966496659666
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