Долярчик в вооруженных силах.
Бьет рашистских гадов.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 бер, 2022 08:50
Додано: Чет 10 бер, 2022 10:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Куплю 3 комнатную квартиру в Ирпене (чтобы стены были целы), по цене, 20000 грн и две пачки риса. Предложения в личку
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