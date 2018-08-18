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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 бер, 2022 08:50
kwon написав: Хомякоид написав:
Также долярчика инвештиция заиграла яркими красками.
На долго ли заиграла? Что-то он перестал петушиться здесь, может в Кракове уже
Долярчик в вооруженных силах.
Бьет рашистских гадов.
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Хомякоид
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Додано: Чет 10 бер, 2022 11:10
Хомякоид написав:
Долярчик в вооруженных силах.
Бьет рашистских гадов.
Он охотится на самолёт за вознаграждение $1 000 000
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Мизантрóп
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Додано: Чет 10 бер, 2022 11:21
Хомякоид написав: kwon написав: Хомякоид написав:
Также долярчика инвештиция заиграла яркими красками.
На долго ли заиграла? Что-то он перестал петушиться здесь, может в Кракове уже
Долярчик в вооруженных силах.
Бьет рашистских гадов.
Поки що ні. Друга батарея в бойвих діях поки що не задіяна. Ми з Доляреком тренуємось у швидкості заряджання гармати.
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airmax78
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Додано: Чет 10 бер, 2022 11:28
Мизантрóп написав: Хомякоид написав:
Долярчик в вооруженных силах.
Бьет рашистских гадов.
Он охотится на самолёт за вознаграждение $1 000 000
Так что, плен пока откладывается? Что-то пошло не так у кацапчегофф?
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Додано: Чет 10 бер, 2022 11:39
Хомякоид написав:
Также долярчика инвештиция заиграла яркими красками.
Будет бум инвестиций в Лемберг.
Мда... Злая ирония судьбы....
Смарт в опе Левандовки, который Долярчик мечтал сдавать за 7тыс(и что выглядело абсолютным безумством на тот момент), внезапно на моменте стало возможным сдать и за бОльшую сумму. Правда, смарт не готов и можно только облизываться.
Прогнозы Зрадио о падении цен КРЖН, которые на форуме не пинал только ленивый, сбылись досрочно.
Смелые прогнозы сбываются, только никто этому не рад....
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Damien
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Додано: Чет 10 бер, 2022 11:42
Damien написав:
Хомякоид написав:
Также долярчика инвештиция заиграла яркими красками.
Будет бум инвестиций в Лемберг.
Мда... Злая ирония судьбы....
Смарт в опе Левандовки, который Долярчик мечтал сдавать за 7тыс(и что выглядело абсолютным безумством на тот момент), внезапно на моменте стало возможным сдать и за бОльшую сумму. Правда, смарт не готов и можно только облизываться.
Прогнозы Зрадио о падении цен КРЖН, которые на форуме не пинал только ленивый, сбылись досрочно.
Смелые прогнозы сбываются, только никто этому не рад....
Даже сам Зрадио не клеймит это как сбычу его прогноза. Опять же, реестры закрыты, поэтому тупо не о чем говорить сейчас.
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airmax78
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