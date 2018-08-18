RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9663966496659666

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 170
1. Не вище 900
17%
29
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 11:42

  Damien написав:
Хомякоид написав:
Также долярчика инвештиция заиграла яркими красками.
Будет бум инвестиций в Лемберг.


Мда... Злая ирония судьбы....
Смарт в опе Левандовки, который Долярчик мечтал сдавать за 7тыс(и что выглядело абсолютным безумством на тот момент), внезапно на моменте стало возможным сдать и за бОльшую сумму. Правда, смарт не готов и можно только облизываться.
Прогнозы Зрадио о падении цен КРЖН, которые на форуме не пинал только ленивый, сбылись досрочно.
Смелые прогнозы сбываются, только никто этому не рад....

Даже сам Зрадио не клеймит это как сбычу его прогноза. Опять же, реестры закрыты, поэтому тупо не о чем говорить сейчас.
airmax78
 
Повідомлень: 40409
З нами з: 25.10.12
Подякував: 946 раз.
Подякували: 4970 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 12:22

  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:
  Хомякоид написав:
Долярчик в вооруженных силах.
Бьет рашистских гадов.

Он охотится на самолёт за вознаграждение $1 000 000

Так что, плен пока откладывается? Что-то пошло не так у кацапчегофф?

Они сломались))Берём потрохи,рабы официальные нужны,работаю по целям.ТРО Козина вооружена как НАТО с первых дней,многие со своей оптикой,не хуже канадца.Объект дача Саламатина напрягает.Сам мужик норм был,человечный
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6642
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 16:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чисто для справки и подтверждения. Реестры недвижимости (и может еще какие) не работают, везде, вообще. Сделать любые правовые действия (продать, подарить и тп) сейчас невозможно никак вообще. Надеюсь сделано с целью сохранения бекапов баз.
Negotive
 
Повідомлень: 5
З нами з: 08.03.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 17:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

с завтрашнего дня конфискация (национализация) имущества расийан в Украине
Nemk
 
Повідомлень: 22
З нами з: 05.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 19:43

  Nemk написав:с завтрашнего дня конфискация (национализация) имущества расийан в Украине


https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/10/683711/

Так, государство сможет национализировать движимое и недвижимое имущество, средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права и любое другое имущество, находящееся на территории Украины и непосредственно или через аффилированных лиц принадлежащих РФ и его государственным компаниям.

всё что не принадлежит физикам
и, насколько я понимаю, ихние ООО тоже сюда не попадают.

не думаю, что там будет сильно много недвиги.
baraka
 
Повідомлень: 5198
З нами з: 09.10.12
Подякував: 776 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 19:48

  baraka написав:
  Nemk написав:с завтрашнего дня конфискация (национализация) имущества расийан в Украине


https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/10/683711/

Так, государство сможет национализировать движимое и недвижимое имущество, средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права и любое другое имущество, находящееся на территории Украины и непосредственно или через аффилированных лиц принадлежащих РФ и его государственным компаниям.

всё что не принадлежит физикам
и, насколько я понимаю, ихние ООО тоже сюда не попадают.

не думаю, что там будет сильно много недвиги.


есть разьяснение министерства юстиции - попадает все и физики и юрики. только если ФЛ живет на Украине и имеет по этому поводу документы - будет исключение
Nemk
 
Повідомлень: 22
З нами з: 05.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 19:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

думаю конфискованные квартиры будут раздавать всем тем кто остался без жилья
Nemk
 
Повідомлень: 22
З нами з: 05.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9663966496659666
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ltava і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2185, 2186, 2187
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21861 5427564
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 бер, 2022 11:20
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
992 1672220
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 бер, 2022 12:25
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33938
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.