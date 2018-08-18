Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Также долярчика инвештиция заиграла яркими красками. Будет бум инвестиций в Лемберг.
Мда... Злая ирония судьбы.... Смарт в опе Левандовки, который Долярчик мечтал сдавать за 7тыс(и что выглядело абсолютным безумством на тот момент), внезапно на моменте стало возможным сдать и за бОльшую сумму. Правда, смарт не готов и можно только облизываться. Прогнозы Зрадио о падении цен КРЖН, которые на форуме не пинал только ленивый, сбылись досрочно. Смелые прогнозы сбываются, только никто этому не рад....
Даже сам Зрадио не клеймит это как сбычу его прогноза. Опять же, реестры закрыты, поэтому тупо не о чем говорить сейчас.
Хомякоид написав: Долярчик в вооруженных силах. Бьет рашистских гадов.
Он охотится на самолёт за вознаграждение $1 000 000
Так что, плен пока откладывается? Что-то пошло не так у кацапчегофф?
Они сломались))Берём потрохи,рабы официальные нужны,работаю по целям.ТРО Козина вооружена как НАТО с первых дней,многие со своей оптикой,не хуже канадца.Объект дача Саламатина напрягает.Сам мужик норм был,человечный
Чисто для справки и подтверждения. Реестры недвижимости (и может еще какие) не работают, везде, вообще. Сделать любые правовые действия (продать, подарить и тп) сейчас невозможно никак вообще. Надеюсь сделано с целью сохранения бекапов баз.
Так, государство сможет национализировать движимое и недвижимое имущество, средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права и любое другое имущество, находящееся на территории Украины и непосредственно или через аффилированных лиц принадлежащих РФ и его государственным компаниям.
всё что не принадлежит физикам и, насколько я понимаю, ихние ООО тоже сюда не попадают.
Так, государство сможет национализировать движимое и недвижимое имущество, средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права и любое другое имущество, находящееся на территории Украины и непосредственно или через аффилированных лиц принадлежащих РФ и его государственным компаниям.
всё что не принадлежит физикам и, насколько я понимаю, ихние ООО тоже сюда не попадают.
не думаю, что там будет сильно много недвиги.
есть разьяснение министерства юстиции - попадает все и физики и юрики. только если ФЛ живет на Украине и имеет по этому поводу документы - будет исключение