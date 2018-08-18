Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кстати, чем больше будет аналогичных призывов ("судится веками"), тем дольше будет дорога в Евросоюз, поскольку в нем не приветствуются государства, которые являются систематическими поставщиками жалоб от своих граждан в его судебные органы.
Наконец, Турция является ассоциированным членом ЕС с 1964 года, а заявку на вступление в ЕС подала в 1987 году, но пока не решит, например, проблемы курдов и Кипра, в рядах ЕС ее не ожидают.
Nemk написав:в ЕС нас не примут. сказки для бедных
Про безвіз теж так говорили, що бідні українці нікуди не літатимуть:)) І про "путіннападьот" теж... Звичайно мова не про найближчі роки, але після перемоги у війні, при бажанні влади й реалізації дорожньої карти через 5-10р ймовірність досить висока.
Nemk написав:в ЕС нас не примут. сказки для бедных
Про безвіз теж так говорили, що бідні українці нікуди не літатимуть:)) І про "путіннападьот" теж... Звичайно мова не про найближчі роки, але після перемоги у війні, при бажанні влади й реалізації дорожньої карти через 5-10р ймовірність досить висока.
Надо сначала гармонизировать законадательство, а там конь не валялся.
Кстати, чем больше будет аналогичных призывов ("судится веками"), тем дольше будет дорога в Евросоюз, поскольку в нем не приветствуются государства, которые являются систематическими поставщиками жалоб от своих граждан в его судебные органы.
Наконец, Турция является ассоциированным членом ЕС с 1964 года, а заявку на вступление в ЕС подала в 1987 году, но пока не решит, например, проблемы курдов и Кипра, в рядах ЕС ее не ожидают.
Думаю що до Києва після війни досить багато повернеться, ще й зі сходу додатково приїдуть. По наслідкам вже видно що з усіх міст на які напали орки Київ обороняють краще. Привести в порядок Київ досить не складно, пошкодженя мінімальні. А ось що буде з ОКРЖН в пошкоджених локаціях Ірпінь/Буча/Ворзель/Бородянка і т.п.? Приватний будинок в Ірпені, до війни здавав, був покупець, але продати не встиг. Будинок не пошкоджено, але квартіранти евакуювалися. Комунікації то відремонтують, але саме це місто зазнало досить серйозних руйноувань та навряд чи хтось найближчим часом захоче там жити навіть за комуналку. Хто має власність і немає доходу та ішого місця де жити може й повернеться, а ось аренда точно згине надовго.