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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9664966596669667

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 170
1. Не вище 900
17%
29
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:38

Долярчик, как ты?
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:40

  Igneus написав:
  Nemk написав:Ну, нацинализируют потом пусть судятся веками

За суд "веками" отдельный тариф:
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72925

Кстати, чем больше будет аналогичных призывов ("судится веками"), тем дольше будет дорога в Евросоюз, поскольку в нем не приветствуются государства, которые являются систематическими поставщиками жалоб от своих граждан в его судебные органы.

Наконец, Турция является ассоциированным членом ЕС с 1964 года, а заявку на вступление в ЕС подала в 1987 году, но пока не решит, например, проблемы курдов и Кипра, в рядах ЕС ее не ожидают.


в ЕС нас не примут.
сказки для бедных
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 22:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Nemk написав:в ЕС нас не примут.
сказки для бедных

Про безвіз теж так говорили, що бідні українці нікуди не літатимуть:))
І про "путіннападьот" теж...
Звичайно мова не про найближчі роки, але після перемоги у війні, при бажанні влади й реалізації дорожньої карти через 5-10р ймовірність досить висока.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 22:09

  stryzhko написав:
Nemk написав:в ЕС нас не примут.
сказки для бедных

Про безвіз теж так говорили, що бідні українці нікуди не літатимуть:))
І про "путіннападьот" теж...
Звичайно мова не про найближчі роки, але після перемоги у війні, при бажанні влади й реалізації дорожньої карти через 5-10р ймовірність досить висока.

Надо сначала гармонизировать законадательство, а там конь не валялся.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 22:18

  Nemk написав:
  Igneus написав:
  Nemk написав:Ну, нацинализируют потом пусть судятся веками

За суд "веками" отдельный тариф:
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72925

Кстати, чем больше будет аналогичных призывов ("судится веками"), тем дольше будет дорога в Евросоюз, поскольку в нем не приветствуются государства, которые являются систематическими поставщиками жалоб от своих граждан в его судебные органы.

Наконец, Турция является ассоциированным членом ЕС с 1964 года, а заявку на вступление в ЕС подала в 1987 году, но пока не решит, например, проблемы курдов и Кипра, в рядах ЕС ее не ожидают.


в ЕС нас не примут.
сказки для бедных


а нам это так надо ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Думаю що до Києва після війни досить багато повернеться, ще й зі сходу додатково приїдуть. По наслідкам вже видно що з усіх міст на які напали орки Київ обороняють краще.
Привести в порядок Київ досить не складно, пошкодженя мінімальні.
А ось що буде з ОКРЖН в пошкоджених локаціях Ірпінь/Буча/Ворзель/Бородянка і т.п.?
Приватний будинок в Ірпені, до війни здавав, був покупець, але продати не встиг. Будинок не пошкоджено, але квартіранти евакуювалися. Комунікації то відремонтують, але саме це місто зазнало досить серйозних руйноувань та навряд чи хтось найближчим часом захоче там жити навіть за комуналку. Хто має власність і немає доходу та ішого місця де жити може й повернеться, а ось аренда точно згине надовго.
v0f41k
 
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  #<1 ... 9664966596669667
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