Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кстати, чем больше будет аналогичных призывов ("судится веками"), тем дольше будет дорога в Евросоюз, поскольку в нем не приветствуются государства, которые являются систематическими поставщиками жалоб от своих граждан в его судебные органы.
Наконец, Турция является ассоциированным членом ЕС с 1964 года, а заявку на вступление в ЕС подала в 1987 году, но пока не решит, например, проблемы курдов и Кипра, в рядах ЕС ее не ожидают.