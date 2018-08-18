RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9665966696679668

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 170
1. Не вище 900
17%
29
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 02:21

  airmax78 написав:
  Nemk написав:
  Igneus написав:За суд "веками" отдельный тариф:
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72925

Кстати, чем больше будет аналогичных призывов ("судится веками"), тем дольше будет дорога в Евросоюз, поскольку в нем не приветствуются государства, которые являются систематическими поставщиками жалоб от своих граждан в его судебные органы.

Наконец, Турция является ассоциированным членом ЕС с 1964 года, а заявку на вступление в ЕС подала в 1987 году, но пока не решит, например, проблемы курдов и Кипра, в рядах ЕС ее не ожидают.


в ЕС нас не примут.
сказки для бедных

Нас примут в ЕС без вариантов.

нах ті отвечаешь тролю?
GADFLY
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 4353
З нами з: 05.09.06
Подякував: 523 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9665966696679668
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2185, 2186, 2187
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21861 5427987
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 бер, 2022 11:20
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
992 1672261
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 бер, 2022 12:25
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33941
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (626)
11.03.2022 03:43
Рынок ОВГЗ (2860)
10.03.2022 23:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.