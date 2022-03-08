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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:06
Damien написав:
v0f41k написав:Думаю що до Києва після війни досить багато повернеться, ще й зі сходу додатково приїдуть. По наслідкам вже видно що з усіх міст на які напали орки Київ обороняють краще.
Привести в порядок Київ досить не складно, пошкодженя мінімальні.
А ось що буде з ОКРЖН в пошкоджених локаціях Ірпінь/Буча/Ворзель/Бородянка і т.п.?
.
Хотел написать свой прогноз, но потом потёр его на полпути. Слишком много неизвестных.
Наиболее вероятный вариант - сам Киев за коммуналку(всякие модные и в центре,,- за символическую плату) пригород - вообще никак
Навіщо ці прогнози? Їхня вартість 3 копійки зараз.
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