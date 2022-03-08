|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:06
Damien написав:
v0f41k написав:Думаю що до Києва після війни досить багато повернеться, ще й зі сходу додатково приїдуть. По наслідкам вже видно що з усіх міст на які напали орки Київ обороняють краще.
Привести в порядок Київ досить не складно, пошкодженя мінімальні.
А ось що буде з ОКРЖН в пошкоджених локаціях Ірпінь/Буча/Ворзель/Бородянка і т.п.?
.
Хотел написать свой прогноз, но потом потёр его на полпути. Слишком много неизвестных.
Наиболее вероятный вариант - сам Киев за коммуналку(всякие модные и в центре,,- за символическую плату) пригород - вообще никак
Навіщо ці прогнози? Їхня вартість 3 копійки зараз.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40411
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 946 раз.
- Подякували: 4972 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:56
Damien написав:
v0f41k написав:Думаю що до Києва після війни досить багато повернеться, ще й зі сходу додатково приїдуть. По наслідкам вже видно що з усіх міст на які напали орки Київ обороняють краще.
Привести в порядок Київ досить не складно, пошкодженя мінімальні.
А ось що буде з ОКРЖН в пошкоджених локаціях Ірпінь/Буча/Ворзель/Бородянка і т.п.?
.
Хотел написать свой прогноз, но потом потёр его на полпути. Слишком много неизвестных.
Наиболее вероятный вариант - сам Киев за коммуналку(всякие модные и в центре,,- за символическую плату) пригород - вообще никак
открою тебе секрет, в пригородах со стороны Бучи стоят грады направленные на Киев, выстрелят или нет не знаю (надеюсь что нет) но если выстрелят могут превратить Киев в Алеппо.
Для киевлян настояшая удача то что до сих пор есть свет, связь, вода и можно выехать даже на своем авто. Для Ирпеня-Бучи-Гостомеля это уже недоступные и забытые опции цивилизации. Расстояние до пи*#*ца каких то 25-30 км Только кретин при таких рисках будет что то арендовать, хоть за комуналку, хоть задаром.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 11279
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1912 раз.
- Подякували: 2741 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 бер, 2022 12:58
vitaliian написав: Damien написав:
v0f41k написав:Думаю що до Києва після війни досить багато повернеться, ще й зі сходу додатково приїдуть. По наслідкам вже видно що з усіх міст на які напали орки Київ обороняють краще.
Привести в порядок Київ досить не складно, пошкодженя мінімальні.
А ось що буде з ОКРЖН в пошкоджених локаціях Ірпінь/Буча/Ворзель/Бородянка і т.п.?
.
Хотел написать свой прогноз, но потом потёр его на полпути. Слишком много неизвестных.
Наиболее вероятный вариант - сам Киев за коммуналку(всякие модные и в центре,,- за символическую плату) пригород - вообще никак
открою тебе секрет, в пригородах со стороны Бучи стоят грады направленные на Киев, выстрелят или нет не знаю (надеюсь что нет) но если выстрелят могут превратить Киев в Алеппо.
Для киевлян настояшая удача то что до сих пор есть свет, связь, вода и можно выехать даже на своем авто. Для Ирпеня-Бучи-Гостомеля это уже недоступные и забытые опции цивилизации. Расстояние до пи*#*ца каких то 25-30 км Только кретин при таких рисках будет что то арендовать, хоть за комуналку, хоть задаром.
У них нет подвоза прямого, нужно везти по забитым дорогам.
Один выстрел града это один грузовик груженный.
Они не могут продовольствие подвезти и горючку, а вы хотите что-бы Киев разбомбили.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1526
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2006 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|167
|
П'ят 11 бер, 2022 10:19
Nemk
|
|21861
|5428479
|
|
|992
|1672310
|
|