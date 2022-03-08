Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
v0f41k написав:Думаю що до Києва після війни досить багато повернеться, ще й зі сходу додатково приїдуть. По наслідкам вже видно що з усіх міст на які напали орки Київ обороняють краще. Привести в порядок Київ досить не складно, пошкодженя мінімальні. А ось що буде з ОКРЖН в пошкоджених локаціях Ірпінь/Буча/Ворзель/Бородянка і т.п.? .
Хотел написать свой прогноз, но потом потёр его на полпути. Слишком много неизвестных. Наиболее вероятный вариант - сам Киев за коммуналку(всякие модные и в центре,,- за символическую плату) пригород - вообще никак
Навіщо ці прогнози? Їхня вартість 3 копійки зараз.
v0f41k написав:Думаю що до Києва після війни досить багато повернеться, ще й зі сходу додатково приїдуть. По наслідкам вже видно що з усіх міст на які напали орки Київ обороняють краще. Привести в порядок Київ досить не складно, пошкодженя мінімальні. А ось що буде з ОКРЖН в пошкоджених локаціях Ірпінь/Буча/Ворзель/Бородянка і т.п.? .
Хотел написать свой прогноз, но потом потёр его на полпути. Слишком много неизвестных. Наиболее вероятный вариант - сам Киев за коммуналку(всякие модные и в центре,,- за символическую плату) пригород - вообще никак
открою тебе секрет, в пригородах со стороны Бучи стоят грады направленные на Киев, выстрелят или нет не знаю (надеюсь что нет) но если выстрелят могут превратить Киев в Алеппо.
Для киевлян настояшая удача то что до сих пор есть свет, связь, вода и можно выехать даже на своем авто. Для Ирпеня-Бучи-Гостомеля это уже недоступные и забытые опции цивилизации. Расстояние до пи*#*ца каких то 25-30 км Только кретин при таких рисках будет что то арендовать, хоть за комуналку, хоть задаром.
v0f41k написав:Думаю що до Києва після війни досить багато повернеться, ще й зі сходу додатково приїдуть. По наслідкам вже видно що з усіх міст на які напали орки Київ обороняють краще. Привести в порядок Київ досить не складно, пошкодженя мінімальні. А ось що буде з ОКРЖН в пошкоджених локаціях Ірпінь/Буча/Ворзель/Бородянка і т.п.? .
Хотел написать свой прогноз, но потом потёр его на полпути. Слишком много неизвестных. Наиболее вероятный вариант - сам Киев за коммуналку(всякие модные и в центре,,- за символическую плату) пригород - вообще никак
открою тебе секрет, в пригородах со стороны Бучи стоят грады направленные на Киев, выстрелят или нет не знаю (надеюсь что нет) но если выстрелят могут превратить Киев в Алеппо.
Для киевлян настояшая удача то что до сих пор есть свет, связь, вода и можно выехать даже на своем авто. Для Ирпеня-Бучи-Гостомеля это уже недоступные и забытые опции цивилизации. Расстояние до пи*#*ца каких то 25-30 км Только кретин при таких рисках будет что то арендовать, хоть за комуналку, хоть задаром.
У них нет подвоза прямого, нужно везти по забитым дорогам. Один выстрел града это один грузовик груженный. Они не могут продовольствие подвезти и горючку, а вы хотите что-бы Киев разбомбили.