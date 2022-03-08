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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9664966596669667

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 170
1. Не вище 900
17%
29
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:06

  Damien написав:
v0f41k написав:Думаю що до Києва після війни досить багато повернеться, ще й зі сходу додатково приїдуть. По наслідкам вже видно що з усіх міст на які напали орки Київ обороняють краще.
Привести в порядок Київ досить не складно, пошкодженя мінімальні.
А ось що буде з ОКРЖН в пошкоджених локаціях Ірпінь/Буча/Ворзель/Бородянка і т.п.?
.


Хотел написать свой прогноз, но потом потёр его на полпути. Слишком много неизвестных.
Наиболее вероятный вариант - сам Киев за коммуналку(всякие модные и в центре,,- за символическую плату) пригород - вообще никак

Навіщо ці прогнози? Їхня вартість 3 копійки зараз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:56

Для киевлян настояшая удача то что до сих пор есть свет, связь, вода и можно выехать даже на своем авто. Для Ирпеня-Бучи-Гостомеля это уже недоступные и забытые опции цивилизации. Расстояние до пи*#*ца каких то 25-30 км Только кретин при таких рисках будет что то арендовать, хоть за комуналку, хоть задаром.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 13:50

Після війни нові фактори впливатимуть на клас нових ЖК . Наявність\косфортність бомбосховищ. Покриття ППО\ПРО. Наявність зброярень для зберігання ПЗРК\ПТРК
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 18:48

  fox767676 написав:Після війни нові фактори впливатимуть на клас нових ЖК . Наявність\косфортність бомбосховищ. Покриття ППО\ПРО. Наявність зброярень для зберігання ПЗРК\ПТРК

Зачем такую ерунду писать?
airmax78
 
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