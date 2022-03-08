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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:06
Damien написав:
v0f41k написав:Думаю що до Києва після війни досить багато повернеться, ще й зі сходу додатково приїдуть. По наслідкам вже видно що з усіх міст на які напали орки Київ обороняють краще.
Привести в порядок Київ досить не складно, пошкодженя мінімальні.
А ось що буде з ОКРЖН в пошкоджених локаціях Ірпінь/Буча/Ворзель/Бородянка і т.п.?
.
Хотел написать свой прогноз, но потом потёр его на полпути. Слишком много неизвестных.
Наиболее вероятный вариант - сам Киев за коммуналку(всякие модные и в центре,,- за символическую плату) пригород - вообще никак
Навіщо ці прогнози? Їхня вартість 3 копійки зараз.
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:56
Для киевлян настояшая удача то что до сих пор есть свет, связь, вода и можно выехать даже на своем авто. Для Ирпеня-Бучи-Гостомеля это уже недоступные и забытые опции цивилизации. Расстояние до пи*#*ца каких то 25-30 км Только кретин при таких рисках будет что то арендовать, хоть за комуналку, хоть задаром.
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 13:50
Після війни нові фактори впливатимуть на клас нових ЖК . Наявність\косфортність бомбосховищ. Покриття ППО\ПРО. Наявність зброярень для зберігання ПЗРК\ПТРК
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 18:48
fox767676 написав:
Після війни нові фактори впливатимуть на клас нових ЖК . Наявність\косфортність бомбосховищ. Покриття ППО\ПРО. Наявність зброярень для зберігання ПЗРК\ПТРК
Зачем такую ерунду писать?
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:46
airmax78 написав: fox767676 написав:
Після війни нові фактори впливатимуть на клас нових ЖК . Наявність\косфортність бомбосховищ. Покриття ППО\ПРО. Наявність зброярень для зберігання ПЗРК\ПТРК
Зачем такую ерунду писать?
Рік перед війною кинути на плінтуса прихованого монтажу, не додумавшись навіть щось придбати ближче до західного кордону або за ним - оце дійсно маячня. А так кияни відчули на власній шкурі брак місць в бомбосховищах та недофінансування ОПК та ЗСУ. Є міста з більщ-менш потужним ППО а є з не не дуже. Зі зброєю для тероборони теж кейс відомий, для тих хто цікавився.
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