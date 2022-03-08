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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9664966596669667

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 170
1. Не вище 900
17%
29
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:06

  Damien написав:
v0f41k написав:Думаю що до Києва після війни досить багато повернеться, ще й зі сходу додатково приїдуть. По наслідкам вже видно що з усіх міст на які напали орки Київ обороняють краще.
Привести в порядок Київ досить не складно, пошкодженя мінімальні.
А ось що буде з ОКРЖН в пошкоджених локаціях Ірпінь/Буча/Ворзель/Бородянка і т.п.?
.


Хотел написать свой прогноз, но потом потёр его на полпути. Слишком много неизвестных.
Наиболее вероятный вариант - сам Киев за коммуналку(всякие модные и в центре,,- за символическую плату) пригород - вообще никак

Навіщо ці прогнози? Їхня вартість 3 копійки зараз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:56

Для киевлян настояшая удача то что до сих пор есть свет, связь, вода и можно выехать даже на своем авто. Для Ирпеня-Бучи-Гостомеля это уже недоступные и забытые опции цивилизации. Расстояние до пи*#*ца каких то 25-30 км Только кретин при таких рисках будет что то арендовать, хоть за комуналку, хоть задаром.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 00:21

  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
Рік перед війною кинути на плінтуса прихованого монтажу, не додумавшись навіть щось придбати ближче до західного кордону або за ним - оце дійсно маячня. А так кияни відчули на власній шкурі брак місць в бомбосховищах та недофінансування ОПК та ЗСУ. Є міста з більщ-менш потужним ППО а є з не не дуже. Зі зброєю для тероборони теж кейс відомий, для тих хто цікавився.

В Києві найпотужніша ППО в країні. Тому і не прилетіло досі нічого. Чекати війни і купляти нерухомість в країні (до сраки де) - це клініка.


Не хотел язвить, но замечание весьма самокритичное.
В стране 9-й год идет война.
Или кто-то только что заметил?
Или ДАП, Илловайск, Дебальцево и тд - это где-то в другой галлактике?
И таки-да, покупать в воюющей стране недвижимость - это клиника.
Тем более вбухивать в это все что есть.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 08:11

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
Рік перед війною кинути на плінтуса прихованого монтажу, не додумавшись навіть щось придбати ближче до західного кордону або за ним - оце дійсно маячня. А так кияни відчули на власній шкурі брак місць в бомбосховищах та недофінансування ОПК та ЗСУ. Є міста з більщ-менш потужним ППО а є з не не дуже. Зі зброєю для тероборони теж кейс відомий, для тих хто цікавився.

В Києві найпотужніша ППО в країні. Тому і не прилетіло досі нічого. Чекати війни і купляти нерухомість в країні (до сраки де) - це клініка.


Не хотел язвить, но замечание весьма самокритичное.
В стране 9-й год идет война.
Или кто-то только что заметил?
Или ДАП, Илловайск, Дебальцево и тд - это где-то в другой галлактике?
И таки-да, покупать в воюющей стране недвижимость - это клиника.
Тем более вбухивать в это все что есть.

Юридично і фактично до 24.02.2022 в нас війни не було. Була АТО в окремих районах Д та Л областей. Військового стану - не було. В Україну всі ці роки інвестували кошти іноземні інвестори. Тому не треба тут цих облічітєльних рєчєй.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 08:58

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 09:02

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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 09:57

  vitaliian написав:Зображення


Думал метро работате на перевозки.
Вообще мне кажеться нужно всех гражданских с Киева вывозить.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 10:00

  Хомякоид написав:кажеться нужно всех гражданских с Киева вывозить.
1.куда 2. Два млн пассажиров это 1000 поездов то есть месяц работы. 3. их даже на вокзал (по Киеву) доставить нереально это 20тыс автобусов если трамбовать по 100 человек в каждой (по факту в Богдан Максимум 50 влезет). 5. Водители автобусов эвакуировались, столько водителей автобусов/фур по факту нет. 6. Кто будет доставлять тысячи маломобильных: лежачих, инвалидов, колясочников и прочих. В обычный поезд/автобус вы их не засунете.
vitaliian
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