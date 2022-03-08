vitaliian написав:

Хомякоид написав: Было много сюжетов что в глубинке много брошенных домов по всей Украину Было много сюжетов что в глубинке много брошенных домов по всей Украину

отопление, водоснабжение, склады с продовольствием и медикаментами в тех брошенных домах есть? а дороги чтобы подвести к ним людей? Уже не говорю про ЖД сообщение.Вы в каком то придуманном мире живёте, для примера в супермаркете рядом с моим домом нет в продаже мыла, никакой крупы, воды в 5л бутылях тоже нет. Проще сказать что есть: майонез, конфеты, лимонад и колбаса от 400 грн/кило. Иногда бывает молоко, хлеб, лук и яблоки. А там туда куда вы эвакуируете людей не будет даже этого.В 1941-1945 большинство домохозяйств жили в сёлах и были обеспечены продуктами питания с собственных хозяйств. Сейчас львиная доля людей зависит от супермаркетов, а они зависят от оптовых поставщиков и логистики. Вот такая мышеловка.