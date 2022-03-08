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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9665966696679668

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 171
1. Не вище 900
18%
30
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:53

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Было много сюжетов что в глубинке много брошенных домов по всей Украину
отопление, водоснабжение, склады с продовольствием и медикаментами в тех брошенных домах есть? а дороги чтобы подвести к ним людей? Уже не говорю про ЖД сообщение.

Вы в каком то придуманном мире живёте, для примера в супермаркете рядом с моим домом нет в продаже мыла, никакой крупы, воды в 5л бутылях тоже нет. Проще сказать что есть: майонез, конфеты, лимонад и колбаса от 400 грн/кило. Иногда бывает молоко, хлеб, лук и яблоки. А там туда куда вы эвакуируете людей не будет даже этого.

В 1941-1945 большинство домохозяйств жили в сёлах и были обеспечены продуктами питания с собственных хозяйств. Сейчас львиная доля людей зависит от супермаркетов, а они зависят от оптовых поставщиков и логистики. Вот такая мышеловка.


Даже там где брошенные дома есть магазины.
Хомякоид
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