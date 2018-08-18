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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:06
Damien написав:
v0f41k написав:Думаю що до Києва після війни досить багато повернеться, ще й зі сходу додатково приїдуть. По наслідкам вже видно що з усіх міст на які напали орки Київ обороняють краще.
Привести в порядок Київ досить не складно, пошкодженя мінімальні.
А ось що буде з ОКРЖН в пошкоджених локаціях Ірпінь/Буча/Ворзель/Бородянка і т.п.?
.
Хотел написать свой прогноз, но потом потёр его на полпути. Слишком много неизвестных.
Наиболее вероятный вариант - сам Киев за коммуналку(всякие модные и в центре,,- за символическую плату) пригород - вообще никак
Навіщо ці прогнози? Їхня вартість 3 копійки зараз.
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airmax78
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:56
Для киевлян настояшая удача то что до сих пор есть свет, связь, вода и можно выехать даже на своем авто. Для Ирпеня-Бучи-Гостомеля это уже недоступные и забытые опции цивилизации. Расстояние до пи*#*ца каких то 25-30 км Только кретин при таких рисках будет что то арендовать, хоть за комуналку, хоть задаром.
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vitaliian
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Додано: Суб 12 бер, 2022 13:17
Вот мы все и столкнулись с основной проблемой недвиги - неликвидность, в случае чего - ее не запакуешь в багажник и не заберешь с собой.
Война не щадит никого, в т.ч. и лендлордов: кто-то потеряет полностью все, а кто-то много лет будет сдавать за коммуналку.
Понятия не имею, что будет с моими обьектами в Киеве, но потенциально я готов все потерять, хотя надеюсь на лучшее.
vitaliian, вы не уехали из Ирпеня? Как там вообще, вы в эпицентре ада оказались?
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Sidus
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Додано: Суб 12 бер, 2022 15:22
Ну некоторым лендлордам сейчас повезло откуда не ждали - тем, кто и за комуналь не рассчитывал сдать насыпали через Airbnb столько, что срок окупаемости стал отрицательным.
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striped
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Додано: Суб 12 бер, 2022 15:29
Sidus написав:
, вы не уехали из Ирпеня? Как там вообще, вы в эпицентре ада оказались?
ну до ада ещё далеко, хотя условия далеко не сахар.
Я уже уехал, те кто остались сегодня набирали талую воду из подземного паркинга. Вода - проблема номер 1.
По улицам города лежат трупы, которые никто не собирает, фактически город - серая зона, нельзя сказать что он оккупирован... сейчас там работают наша тероборона и дрг противника.
Периодически слышны выстрелы, со слов очевидцев на позавчера танки противника базировались в лесу рядом с ЖК алфавит и гринярд. Ещё есть инфа что в Ирпене активничают мародеры.
Для противника Ирпень, Житомирская и Варшавская трасса это тупики из за болотистой местности и взорванных мостов, тактического смысла в их оккупации нет, скорее наоборот, если линия фронта переместится в Макаров, можно попасть в бучанско- ирпенский котел.
Отсюда вангую районы беличи/новобеличи/Академ/святошин будут в относительной безопасности. Безуспешная попытка форсировать реку Ирпень была в селе мощун. про другие не слышал.
Если окружить Киев (кавалерками@) не выйдет, враги будут пытаться заходить с севера, на Оболонь и Трою, потому что логистика через Макаров неоптимальная. Фактически это тупик.
То что они захватили гостомель и бучу даёт примерно ноль преимуществ. Поэтому в ближайшие дни вангую отход основных сил врага с этих позиций. Но это моё личное мнение.
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vitaliian
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Додано: Суб 12 бер, 2022 16:15
vitaliian написав: Sidus написав:
, вы не уехали из Ирпеня? Как там вообще, вы в эпицентре ада оказались?
ну до ада ещё далеко, хотя условия далеко не сахар.
Я уже уехал, те кто остались сегодня набирали талую воду из подземного паркинга. Вода - проблема номер 1.
По улицам города лежат трупы, которые никто не собирает, фактически город - серая зона, нельзя сказать что он оккупирован... сейчас там работают наша тероборона и дрг противника.
Периодически слышны выстрелы, со слов очевидцев на позавчера танки противника базировались в лесу рядом с ЖК алфавит и гринярд. Ещё есть инфа что в Ирпене активничают мародеры.
Для противника Ирпень, Житомирская и Варшавская трасса это тупики из за болотистой местности и взорванных мостов, тактического смысла в их оккупации нет, скорее наоборот, если линия фронта переместится в Макаров, можно попасть в бучанско- ирпенский котел.
Отсюда вангую районы беличи/новобеличи/Академ/святошин будут в относительной безопасности. Безуспешная попытка форсировать реку Ирпень была в селе мощун. про другие не слышал.
Если окружить Киев (кавалерками@) не выйдет, враги будут пытаться заходить с севера, на Оболонь и Трою, потому что логистика через Макаров неоптимальная. Фактически это тупик.
То что они захватили гостомель и бучу даёт примерно ноль преимуществ. Поэтому в ближайшие дни вангую отход основных сил врага с этих позиций. Но это моё личное мнение.
Дає те, що ЗС РФ нависають над Києвом, і не дають змогу активізувати ЗСУ на півдні, де більш критична ситуація.
Щоодо найближчих перспектив КРЖН, то думаю, що просадка буде більше чим у 2013->2015.
А далі повільне відновлення не менше 4х років, поки не вийде на плато, нижче чим у 2013/2021/МХЗ
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flyman
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Додано: Суб 12 бер, 2022 16:26
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vitaliian
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Додано: Суб 12 бер, 2022 22:26
striped написав:
Ну некоторым лендлордам сейчас повезло откуда не ждали - тем, кто и за комуналь не рассчитывал сдать насыпали через Airbnb столько, что срок окупаемости стал отрицательным.
Лайфхак: создаете тоже обьект на airbnb и выставляете на аренду, даже если у вас этого обьекта нету (все равно никто не приедет)
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Sidus
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