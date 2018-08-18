Додано: Суб 12 бер, 2022 15:29

Sidus написав: , вы не уехали из Ирпеня? Как там вообще, вы в эпицентре ада оказались? , вы не уехали из Ирпеня? Как там вообще, вы в эпицентре ада оказались?

ну до ада ещё далеко, хотя условия далеко не сахар.Я уже уехал, те кто остались сегодня набирали талую воду из подземного паркинга. Вода - проблема номер 1.По улицам города лежат трупы, которые никто не собирает, фактически город - серая зона, нельзя сказать что он оккупирован... сейчас там работают наша тероборона и дрг противника.Периодически слышны выстрелы, со слов очевидцев на позавчера танки противника базировались в лесу рядом с ЖК алфавит и гринярд. Ещё есть инфа что в Ирпене активничают мародеры.Для противника Ирпень, Житомирская и Варшавская трасса это тупики из за болотистой местности и взорванных мостов, тактического смысла в их оккупации нет, скорее наоборот, если линия фронта переместится в Макаров, можно попасть в бучанско- ирпенский котел.Отсюда вангую районы беличи/новобеличи/Академ/святошин будут в относительной безопасности. Безуспешная попытка форсировать реку Ирпень была в селе мощун. про другие не слышал.Если окружить Киев (кавалерками@) не выйдет, враги будут пытаться заходить с севера, на Оболонь и Трою, потому что логистика через Макаров неоптимальная. Фактически это тупик.То что они захватили гостомель и бучу даёт примерно ноль преимуществ. Поэтому в ближайшие дни вангую отход основных сил врага с этих позиций. Но это моё личное мнение.