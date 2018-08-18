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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9664966596669667

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
1. Не вище 900
18%
31
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:06

  Damien написав:
v0f41k написав:Думаю що до Києва після війни досить багато повернеться, ще й зі сходу додатково приїдуть. По наслідкам вже видно що з усіх міст на які напали орки Київ обороняють краще.
Привести в порядок Київ досить не складно, пошкодженя мінімальні.
А ось що буде з ОКРЖН в пошкоджених локаціях Ірпінь/Буча/Ворзель/Бородянка і т.п.?
.


Хотел написать свой прогноз, но потом потёр его на полпути. Слишком много неизвестных.
Наиболее вероятный вариант - сам Киев за коммуналку(всякие модные и в центре,,- за символическую плату) пригород - вообще никак

Навіщо ці прогнози? Їхня вартість 3 копійки зараз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:56

Для киевлян настояшая удача то что до сих пор есть свет, связь, вода и можно выехать даже на своем авто. Для Ирпеня-Бучи-Гостомеля это уже недоступные и забытые опции цивилизации. Расстояние до пи*#*ца каких то 25-30 км Только кретин при таких рисках будет что то арендовать, хоть за комуналку, хоть задаром.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 13:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот мы все и столкнулись с основной проблемой недвиги - неликвидность, в случае чего - ее не запакуешь в багажник и не заберешь с собой.
Война не щадит никого, в т.ч. и лендлордов: кто-то потеряет полностью все, а кто-то много лет будет сдавать за коммуналку.

Понятия не имею, что будет с моими обьектами в Киеве, но потенциально я готов все потерять, хотя надеюсь на лучшее.

vitaliian, вы не уехали из Ирпеня? Как там вообще, вы в эпицентре ада оказались?
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 15:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну некоторым лендлордам сейчас повезло откуда не ждали - тем, кто и за комуналь не рассчитывал сдать насыпали через Airbnb столько, что срок окупаемости стал отрицательным.
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 15:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:, вы не уехали из Ирпеня? Как там вообще, вы в эпицентре ада оказались?
ну до ада ещё далеко, хотя условия далеко не сахар.

Я уже уехал, те кто остались сегодня набирали талую воду из подземного паркинга. Вода - проблема номер 1.

По улицам города лежат трупы, которые никто не собирает, фактически город - серая зона, нельзя сказать что он оккупирован... сейчас там работают наша тероборона и дрг противника.

Периодически слышны выстрелы, со слов очевидцев на позавчера танки противника базировались в лесу рядом с ЖК алфавит и гринярд. Ещё есть инфа что в Ирпене активничают мародеры.

Для противника Ирпень, Житомирская и Варшавская трасса это тупики из за болотистой местности и взорванных мостов, тактического смысла в их оккупации нет, скорее наоборот, если линия фронта переместится в Макаров, можно попасть в бучанско- ирпенский котел.

Отсюда вангую районы беличи/новобеличи/Академ/святошин будут в относительной безопасности. Безуспешная попытка форсировать реку Ирпень была в селе мощун. про другие не слышал.

Если окружить Киев (кавалерками@) не выйдет, враги будут пытаться заходить с севера, на Оболонь и Трою, потому что логистика через Макаров неоптимальная. Фактически это тупик.

То что они захватили гостомель и бучу даёт примерно ноль преимуществ. Поэтому в ближайшие дни вангую отход основных сил врага с этих позиций. Но это моё личное мнение.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 16:15

  vitaliian написав:
  Sidus написав:, вы не уехали из Ирпеня? Как там вообще, вы в эпицентре ада оказались?
ну до ада ещё далеко, хотя условия далеко не сахар.

Я уже уехал, те кто остались сегодня набирали талую воду из подземного паркинга. Вода - проблема номер 1.

По улицам города лежат трупы, которые никто не собирает, фактически город - серая зона, нельзя сказать что он оккупирован... сейчас там работают наша тероборона и дрг противника.

Периодически слышны выстрелы, со слов очевидцев на позавчера танки противника базировались в лесу рядом с ЖК алфавит и гринярд. Ещё есть инфа что в Ирпене активничают мародеры.

Для противника Ирпень, Житомирская и Варшавская трасса это тупики из за болотистой местности и взорванных мостов, тактического смысла в их оккупации нет, скорее наоборот, если линия фронта переместится в Макаров, можно попасть в бучанско- ирпенский котел.

Отсюда вангую районы беличи/новобеличи/Академ/святошин будут в относительной безопасности. Безуспешная попытка форсировать реку Ирпень была в селе мощун. про другие не слышал.

Если окружить Киев (кавалерками@) не выйдет, враги будут пытаться заходить с севера, на Оболонь и Трою, потому что логистика через Макаров неоптимальная. Фактически это тупик.

То что они захватили гостомель и бучу даёт примерно ноль преимуществ. Поэтому в ближайшие дни вангую отход основных сил врага с этих позиций. Но это моё личное мнение.

Дає те, що ЗС РФ нависають над Києвом, і не дають змогу активізувати ЗСУ на півдні, де більш критична ситуація.

Щоодо найближчих перспектив КРЖН, то думаю, що просадка буде більше чим у 2013->2015.
А далі повільне відновлення не менше 4х років, поки не вийде на плато, нижче чим у 2013/2021/МХЗ
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 16:26

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 22:26

  striped написав:Ну некоторым лендлордам сейчас повезло откуда не ждали - тем, кто и за комуналь не рассчитывал сдать насыпали через Airbnb столько, что срок окупаемости стал отрицательным.

Лайфхак: создаете тоже обьект на airbnb и выставляете на аренду, даже если у вас этого обьекта нету (все равно никто не приедет)
Sidus
 
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