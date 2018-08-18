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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:06
Damien написав:
v0f41k написав:Думаю що до Києва після війни досить багато повернеться, ще й зі сходу додатково приїдуть. По наслідкам вже видно що з усіх міст на які напали орки Київ обороняють краще.
Привести в порядок Київ досить не складно, пошкодженя мінімальні.
А ось що буде з ОКРЖН в пошкоджених локаціях Ірпінь/Буча/Ворзель/Бородянка і т.п.?
.
Хотел написать свой прогноз, но потом потёр его на полпути. Слишком много неизвестных.
Наиболее вероятный вариант - сам Киев за коммуналку(всякие модные и в центре,,- за символическую плату) пригород - вообще никак
Навіщо ці прогнози? Їхня вартість 3 копійки зараз.
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airmax78
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:56
Для киевлян настояшая удача то что до сих пор есть свет, связь, вода и можно выехать даже на своем авто. Для Ирпеня-Бучи-Гостомеля это уже недоступные и забытые опции цивилизации. Расстояние до пи*#*ца каких то 25-30 км Только кретин при таких рисках будет что то арендовать, хоть за комуналку, хоть задаром.
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vitaliian
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Додано: Суб 12 бер, 2022 13:17
Вот мы все и столкнулись с основной проблемой недвиги - неликвидность, в случае чего - ее не запакуешь в багажник и не заберешь с собой.
Война не щадит никого, в т.ч. и лендлордов: кто-то потеряет полностью все, а кто-то много лет будет сдавать за коммуналку.
Понятия не имею, что будет с моими обьектами в Киеве, но потенциально я готов все потерять, хотя надеюсь на лучшее.
vitaliian, вы не уехали из Ирпеня? Как там вообще, вы в эпицентре ада оказались?
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Sidus
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Додано: Суб 12 бер, 2022 15:22
Ну некоторым лендлордам сейчас повезло откуда не ждали - тем, кто и за комуналь не рассчитывал сдать насыпали через Airbnb столько, что срок окупаемости стал отрицательным.
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striped
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Додано: Суб 12 бер, 2022 15:29
Sidus написав:
, вы не уехали из Ирпеня? Как там вообще, вы в эпицентре ада оказались?
ну до ада ещё далеко, хотя условия далеко не сахар.
Я уже уехал, те кто остались сегодня набирали талую воду из подземного паркинга. Вода - проблема номер 1.
По улицам города лежат трупы, которые никто не собирает, фактически город - серая зона, нельзя сказать что он оккупирован... сейчас там работают наша тероборона и дрг противника.
Периодически слышны выстрелы, со слов очевидцев на позавчера танки противника базировались в лесу рядом с ЖК алфавит и гринярд. Ещё есть инфа что в Ирпене активничают мародеры.
Для противника Ирпень, Житомирская и Варшавская трасса это тупики из за болотистой местности и взорванных мостов, тактического смысла в их оккупации нет, скорее наоборот, если линия фронта переместится в Макаров, можно попасть в бучанско- ирпенский котел.
Отсюда вангую районы беличи/новобеличи/Академ/святошин будут в относительной безопасности. Безуспешная попытка форсировать реку Ирпень была в селе мощун. про другие не слышал.
Если окружить Киев (кавалерками@) не выйдет, враги будут пытаться заходить с севера, на Оболонь и Трою, потому что логистика через Макаров неоптимальная. Фактически это тупик.
То что они захватили гостомель и бучу даёт примерно ноль преимуществ. Поэтому в ближайшие дни вангую отход основных сил врага с этих позиций. Но это моё личное мнение.
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vitaliian
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Додано: Нед 13 бер, 2022 12:40
всегда мечтал жить на природе.
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proftpd66
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Додано: Нед 13 бер, 2022 12:45
airmax78 написав:
Даже сам Зрадио не клеймит это как сбычу его прогноза. Опять же, реестры закрыты, поэтому тупо не о чем говорить сейчас.
в других областях открыты реестары? может купить дом в Черновицкой области.
у меня очень много белорусов живут с 2020 года в очень глухих селах на западе. Будет дорожать. Бегли от батьки.
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Додано: Нед 13 бер, 2022 14:33
v0f41k написав:
Думаю що до Києва після війни досить багато повернеться, ще й зі сходу додатково приїдуть. По наслідкам вже видно що з усіх міст на які напали орки Київ обороняють краще.
Привести в порядок Київ досить не складно, пошкодженя мінімальні.
А ось що буде з ОКРЖН в пошкоджених локаціях Ірпінь/Буча/Ворзель/Бородянка і т.п.?
Приватний будинок в Ірпені, до війни здавав, був покупець, але продати не встиг. Будинок не пошкоджено, але квартіранти евакуювалися. Комунікації то відремонтують, але саме це місто зазнало досить серйозних руйноувань та навряд чи хтось найближчим часом захоче там жити навіть за комуналку. Хто має власність і немає доходу та ішого місця де жити може й повернеться, а ось аренда точно згине надовго.
Тут главное насколько будет возможна жизнь в Киеве. Многие готовы вернутся. Если будет аренда в Киеве - то и под киевом будут снимать, если там не будут летать снаряды.
В общем сейчас очень рано делать прогнозы. Чтоб чего не "придумали" с недвижимостью. Людей, которым разбомбили квартиры или дома, - очень сомневаюсь что будут заселять в помещения и виллы олиграхов.
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