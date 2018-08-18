Вчера букинг во Львове показал только 3 варианта, от 2650 до 3500 грн за сутки. Это не лакшери, просто 2 спальни, 3 кровати.
И это все!!
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Додано: Нед 13 бер, 2022 19:13
Вчера букинг во Львове показал только 3 варианта, от 2650 до 3500 грн за сутки. Это не лакшери, просто 2 спальни, 3 кровати.
И это все!!
Додано: Нед 13 бер, 2022 19:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тут правду писали, возрастает важность владения подвалом.
Брат в Виннице имеет подвал 8 кв.м.
Пару ночей спали всей семьей.
Те кто подвала не имеет спали в общих коридорах.
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